Eduardo Cruz Johnson habla tras haber vivido su experiencia más dramática: "Casi me morí"

El exrostro de las noticias en Televisión Nacional de Chile (TVN), Eduardo Cruz Johnson, participó en la edición de este lunes del estelar de La Red, Mentiras Verdaderas.

Ahí el exconductor comentó el grave infarto al miocardio que sufrió hace un mes y que lo mantuvo internado en la Clínica Santa María durante más de siete días.

“Ese día me sentía tan mal que no fui a trabajar (…) y no sabía qué era”, dijo. Añadió que su hijo, que es kinesiólogo, analizó su situación de salud y le dijo “ponte algo y vámonos a la clínica”. En ese largo trayecto, Cruz Johnson se iba desvaneciendo.

Tras llegar al centro asistencial, lo recibieron “15 personas” y allí aseguraron que “si no se actuaba rápido, (el exconductor) se muere“, por lo que lo operaron de emergencia , para luego dejarlo por 192 horas en observación para que su corazón funcionara correctamente.

“Casi me morí”, explicó. “Estoy empezando a vivir de nuevo” continuó el hombre, que ya llegó a los 60 años de vida.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Cruz Johnson aseveró que “ya le tengo miedo a la muerte“. Y es que durante su estadía en el centro hospitalario se le detectó, además, un edema pulmonar agudo y necesitó de respiración artificial.

Según comentó, “la muerte nunca había sido tema y no le había tenido miedo (…) Pero de repente me pongo a pensar… ¿y si me hubiese muerto?“.

De todas formas, afirmó que “esto le puede pasar a cualquiera” y reconoció que en parte se debió a que estaba “muy desconectado” de sus emociones. Aunque admitió que fumaba una cajetilla de cigarrilos al día, mientras veía las noticias.

“Tengo ganas de vivir, y capaz que ahora me quede poco. Es una cuestión del destino“, puntualizó Cruz Johnson durante su conversación con Ignacio Franzani.

Y su situación no es extraña, pues según un estudio de la Universidad San Sebastián, en Chile muere una persona al día producto de infartos al miocardio, alcanzando el 27% del total de defunciones en el país durante 2012.

Es importante saber identificarlo a tiempo y, tras esto, no manejar un vehículo y buscar la forma de recurrir a un centro asistencial lo más pronto posible.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “el dolor torácico es el síntoma más común de un ataque cardíaco. Usted puede sentir dolor sólo en una parte del cuerpo o puede irradiarse desde el pecho a los brazos, el hombro, el cuello, los dientes, la mandíbula, el área abdominal o la espalda”.

Éste se sentiría como “una banda apretada alrededor del pecho, indigestión intensa, algo pesado apoyado sobre el pecho o presión aplastante”.