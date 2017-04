Las duras y tristes confesiones de Jordi Castell en Vértigo: "Yo no elegí ser homosexual"

Jordi Castell fue el segundo invitado en enfrentarse a las preguntas del público en el programa Vértigo de Canal 13.

Desde los asistentes, una persona preguntó a Jordi como se sintió tras su salida formal de la televisión y su quiebre amoroso con su ex, Vicente, con quien mantuvo una relación por 15 años.

Ante la interrogante, el fotógrafo agregó otro hecho que lo afectó profundamente durante esa época. “Lo más doloroso fue la muerte de mi perra Abigail (de 14 años)”, confesó con la voz quebrada: “Ella fue mi cómplice, mi compañera”.

Fue en ese contexto en el que Castell se sumergió en un tema aún más profundo: “los que no tenemos la suerte de tener hijos o adoptar hijos porque la ley no nos permite, tenemos que tener perros o gatos”.

Ante la declaración, la conductora del programa, Diana Bolocco, le preguntó sobre si alguna vez había considerado la unión civil y la adopción en su vida.

“Esa es la pregunta más dolorosa que pudiste haberme hecho”, admitió Castell. “Intenté adoptar muchas veces. Yo quería adoptar a una niñita”, contó y reconoció: “Me trataban como ‘enfermito"”.

“Si las leyes que me rigen en mi país permiten que ocurran abusos como los que suceden en el Sename, a cambio que tenga una familia ¿por qué se les puede enjuiciar o criticar que tenga dos papás o mamás del mismo sexo?”, expresó el fotógrafo de 50 años.

“No me canso de preguntarme eso”, dijo con tristeza.

El debate se abrió cuando Martín Cárcamo dio paso a la opinión del candidato Manuel José Ossandón, quien admitió con firmeza que “no estaba de acuerdo con la adopción homoparental” por un tema de “roles” femeninos y masculinos en la paternidad, a pesar que respetaba la sinceridad de Jordi.

“¿Estás de acuerdo con qué la parejas homo no puedan adoptar?”, preguntó Diana. “Mientras existan parejas heterosexuales, sí estoy de acuerdo con eso”, puntualizó Ossandón.

Al respecto, Jordi respondió: “no entiendo por qué el Estado me tiene que condicionar valóricamente por algo que no elegí. ¿Tú crees que elegí que me gustaran los hombres? (…) Yo no elegí ser homosexual”.

“¿Por qué a un niño el Estado debe elegir que tipo de papás tiene que tener? ¿Hasta cuándo tendremos candidatos que hagan la ‘vista gorda’? ¿Por qué las minorías nos tenemos conformar con tener perros y gatos?”, concluyó Jordi.

Respecto a la pregunta inicial del público, Jordi Castell señaló que no se sentía con el derecho de hablar de su ex puesto que “ya no pertenece a su vida” y, en relación a la televisión, opinó que “uno no busca estabilidad en la tv y solo aprovecha la oportunidad”.