Dura crítica de Martín Cárcamo al sistema de adopción en Chile sacó aplausos en Vértigo

Un tema intenso tocó la pauta de Vértigo el jueves pasado: la adopción homoparental. El tema se desenvolvió luego que Jordi Castell admitiera que intentó adoptar a una niña, pero se le negó por postular como pareja homosexual.

Es en este contexto que los animadores dieron el paso al candidato Manuel José Ossandón, quien también asistió como invitado al programa, para que entregara su punto de vista desde la “otra cara de la moneda”. Por su parte, el candidato señalo que no estaba de acuerdo con este tipo de adopción “mientras aún existan las parejas heterosexuales”.

Tras la discusión, que se efectuó de forma intensa y respetuosa, el animador Martín Cárcamo no pudo evitar entregar su opinión, puesto que, de sus tres hijos, Alfonsina, Luciano y Mariano, el último es adoptado.

“Es un desastre este país con respecto al tema de la adopción”, expresó el presentador y enfatizó: “Es un desastre. Y me hago cargo de mis palabras”.

“Es antiguo, no hay una conversación, no hay una recepción y lo más penoso es que está lleno de niños que están esperando que una familia los reciba y el sistema no les permite llegar a tener una vida llena de amor”, declaró Cárcamo.

“Si tú llegas a la presidencia (Ossandon) u otro, espero que este tema sí sea relevante, porque eso habla del país que queremos construir: Un país donde todos los niños tengan la posibilidad de ser amados y, las familias, de entregar amor”, enfatizó, seguido de los aplausos de los asistentes.

