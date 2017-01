La petición de Karla Constant que se terminará cumpliendo en "Doble Tentación"

Karla Constant abordó, por primera vez en el año y a días de su estreno, sus impresiones sobre el inminente debut de Doble Tentación, el nuevo reality show de Mega, el mismo que pretende replicar el éxito de ¿Volverías con tu Ex? y Amor a Prueba. La animadora, que recién renovó contrato con la señal del grupo Bethia, habló de sus expectativas y certezas sobre el nuevo espacio que conducirá.

“Tengo muchos regalones (de la lista de confirmados en el reality), pero no voy a dar nombres, obviamente“, apuntó Constant. “Quiero que la gente entienda que yo me relaciono con los participantes mucho más de lo que la gente cree. Se pasan muchas horas juntos; pasan muchas cosas que nosotros no contamos, y en esa interna, estamos apoyándolos“, dijo.

Aún sin fecha de estreno pero con la certeza que su primer capítulo será emitido durante enero, Doble Tentación se configura como una nueva estrella en la historia de telerrealidad de Karla Constant (La casa, Expedición Robinson, la isla VIP, 40 o 20, Mundos opuestos, Pareja perfecta, Mundos opuestos 2, Sueño XL, Amor a prueba, The Switch Drag Race, ¿Volverías con tu ex?); a esta altura, una experta en el género.

“Hay cosas que me salen naturalmente. Hay cierto manejo: porque hay que estar siempre preparados para sortear esas situaciones que se escapan de las manos. Las peleas, los reclamos, la gente que se escapa de la casa; nos han tocado hasta incendios. La estructura (del programa) la manejamos muy bien“, cuenta.

En ese contexto, la animadora elevó una petición que se terminó cumpliendo: la participación de un coanimador, tanto para alivianar la carga de grabaciones como para matizar la oferta de contenidos. En este caso, Karol Lucero.

“A mí me encantaría tener más instancias de trabajar juntos con los animadores que me toca trabajar. Peor también la idea es repartir la pega, intercambiar roles y compartir más. Yo feliz de trabajar con él. Tenemos muy buena onda. Él es piola. Lo que he conocido de Karol es que es una persona muy sencilla“, dijo Constant.

“Yo lo pedí mucho (al coanimador)… Se aliviana la pega. Además, le da un respiro al público ver gente (nueva) que haga otras cosas. Todo lo que pasa atrás de bambalinas es intenso“, apuntó la animadora, ansiosa por el estreno del nuevo programa de Mega.