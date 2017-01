Alejada de la televisión: el presente de la modelo paraguaya de “Manos al Fuego”

Patricia Aguirre, la modelo paraguaya que estuvo encargada de seducir hombres en el programa de Chilevisión “Manos al Fuego”, habló de su presente en su país de origen, en donde mantiene una vida alejada de la televisión.

“Hace un año que me vine a Paraguay. Volví porque a mi mamá le bajó una depresión porque me extraña mucho y a mi hijo (12 años), que se vino a principios del 2015 de Chile, no le estaba yendo muy bien en la escuela debido a que no estaba con él”, comentó la bella morena de 27 años en conversación con el periódico nacional LUN.

“Eso me hizo tomar la decisión de dejar Chile, yo por nada del mundo quería devolverme, pero ahora todo está bien, mi mamá se mejoró y a mi hijo le está yendo bien”, agregó.

De compras 😍 #TuttiFlowers A photo posted by Patricia Aguirre (@patita_aguirre) on Dec 27, 2016 at 4:42am PST

Aguirre sostuvo que su intención fue la de reforzar su faceta empresarial, motivo por el cual entró a estudiar administración de empresas en la Universidad Nihon Gakko. Pasó al tercer semestre, en una carrera que dura cuatro años.

“Este año además participé en el reinado de la universidad. Hubo una votación en las redes sociales y gracias a los chilenos, que aún me recuerdan por `Manos al Fuego´, salí Miss Fotogénica, pero también quedé como Miss Nihon Gakko”, indicó.

Durante los seis años que estuvo en Chile pudo ahorrar un importante monto que le permitió adquirir cinco terrenos en Asunción. Además cuenta con dos negocios.

Cuando menos lo esperamos, la #vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio #pattyalrojovivo #chile #py #jueves 😘❤️🙆 A photo posted by Patricia Aguirre (@patita_aguirre) on Feb 11, 2016 at 2:43pm PST

Se trata de una tienda que vende productos para enamorados llamada “Enamórame” y una boutique con la que vende ropa que trae de Chile, Brasil y Argentina.

“Estando en Chile ahorré todo lo que pude y gracias a eso ahora me puedo mantener, invertí en los negocios y me sirve para pagar mis estudios tranquilamente”, finalizó.

Aguirre comparte constantemente sus imágenes en Instagram, red social en la que cuenta con casi 25 mil seguidores.

Culminando el primer año de #adm #Querer #es #poder. A photo posted by Patricia Aguirre (@patita_aguirre) on Dec 22, 2016 at 2:21pm PST

Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Mira en el espejo…Esa es tu competencia. #py #Enamorame #Chile #emprendedores A photo posted by Patricia Aguirre (@patita_aguirre) on Aug 29, 2016 at 11:07am PDT

#FELIZ #Navidad Que la paz y la armonía reinen en sus hogares. 🎅#SALUD #DINERO Y #AMOR PARA TODOS USTEDES. 😘 A photo posted by Patricia Aguirre (@patita_aguirre) on Dec 24, 2016 at 4:56pm PST