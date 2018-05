La nueva vida del ex "Peso Pesado" Denis Pedreros: está feliz y convertido en padre

La nueva vida del ex Peso Pesado Denis Pedreros: est√° feliz y convertido en padre

Sin duda el programa de Mega Peso Pesado fue una gran alternativa para los 24 participantes que apostaron al espacio, quienes gracias al trabajo realizado por los especialistas lograron cambiar su vida y mejorar su salud.

Uno de ellos fue Denis Pedreros, quien decidió ingresar al espacio televisivo con el propósito de realizar un gran cambio en su vida, el que logró tras un arduo trabajo, además de una cirugía reconstructiva que le dio un nuevo cuerpo que hoy lo tiene feliz y lleno de energía.

En conversaci√≥n con P√°gina 7, Pedreros asegur√≥ que su paso por el programa de Mega fue una gran oportunidad y que gener√≥ un cambio importante en √©l. “El programa y el tema m√©dico cambiaron por completo mi vida, cada vez que me toca ir a las comidas recuerdo el proceso, que no es f√°cil, y hasta el d√≠a de hoy uno hace una lucha para mantener el peso ideal. Siempre estoy buscando alternativas para moverme, esa es la clave, quedarse pegado en el sedentarismo es lo peor”, se√Īal√≥.

El hombre de 35 a√Īos, que lleg√≥ al programa con 130 kilos y una serie de enfermedades logr√≥ bajar a 103, lo que le permiti√≥ optar a una cirug√≠a de baip√°s g√°strico y una reconstructiva con lo que consigui√≥ un gran cambio f√≠sico, pero esto no es lo √ļnico, pues su vida dio un giro en 180 grados.

Tras su paso por Peso Pesado Denis logr√≥ encontrar nuevamente el amor y rehacer su vida, adem√°s de regresar a su ciudad de origen, Concepci√≥n, por temas familiares y laborales, pues actualmente se desempe√Īa como supervisor de una empresa de certificaciones de embarcaciones Industriales y Artesanales en el Puerto de Coronel.

Pero esto no es lo √ļnico, porque el mayor cambio que tuvo fue gracias a la llegada de su hijo, quien naci√≥ en 2016 y que es la mayor alegr√≠a de Pedreros.

El ni√Īo vino a coronar las modificaciones que realiz√≥ Denis en su vida, y por lo mismo decidi√≥ homenajear a quienes lo ayudaron en este proceso, dos de los m√©dicos de cabecera que tuvo durante su tratamiento en el programa, por quienes decidi√≥ bautizar como Camilo Fernando a su hijo.

Es en este sentido que la experiencia que adquiri√≥ tras su arduo tratamiento intenta compartirla con su reto√Īo, para que en el futuro no sufra lo que a √©l le toc√≥.

“Tratamos de mantenerlo en movimiento todo el d√≠a y no consume az√ļcar, y tratamos que no se empodere de las golosinas o comida chatarra. Comemos saludable, le hacemos jugos de frutas, aguas de hierbas, prote√≠nas, una dieta balanceada, pero en base a la experiencia que tuve para que √©l no pase por lo mismo y el d√≠a de ma√Īana vea que su pap√° se preocup√≥ de este tema“, se√Īal√≥.

Finalmente comentó que sigue manteniendo lo aprendido, cuidando su alimentación y haciendo ejercicios, lo que él considera la clave para no volver a lo que sufrió en el pasado. Proceso en el que es importantísima su mujer.

“Esto es como ser drogadictos, despu√©s sales al mundo, no hay nadie controlando y hay que controlarse solo. No quiero volver a pasar lo que pas√©, es una lucha diaria“, sentenci√≥.