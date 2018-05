"No quiero verme así": Cantante ’Christell’ envía mensaje a quienes le dicen "gorda"

HOY ES UN NUEVO COMIENZO No tienen idea la verguenza que me da subir esta foto…Asi soy…Esta soy…pero no estoy feliz…no quiero verme asi y se que solo YO puedo cambiarlo…por a√Īos he luchado y lidiado con la ANSIEDAD y por Dios que es dificil mas cuando no solo se presenta como ganas de comer…muchos me dicen oh ‚Äúque gorda estas‚ÄĚ ‚Äúdebes cuidarte‚ÄĚ y cr√©anme que lo he intentado…debido a muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desarrolle una Insegurad enorme…he llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo…pero HOY decido cambiar eso y comienzo a aceptarme y a preocuparme por mi, gracias a quienes siempre han estado y buscado ayudarme y si subo esto es para que me acompa√Īen en este viaje de amor propio y cuidado! #sisepuede #letsgo #loveyourself #selflove

