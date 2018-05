Actriz Arantxa Bodenhöfer confiesa haber sido víctima de acosos: “Lo he callado por años”

Luego de la denuncia contra el director de teleseries, Herval Abreu, por abuso de poder y acoso sexual, muchas han sido las actrices que han salido a la luz para confesar que también han debido enfrentar situaciones de este tipo durante su carrera.

Y es que muchas dicen que han guardado silencio por temor a perder posibilidades laborales en un mundo tan competitivo como el de la televisión, y una de ellas fue Arantxa Bodenhöfer.

La actriz que fue parte de producciones como Papi Ricky y Lo que Callamos Las Mujeres, narró a través de su cuenta de Instagram las malas experiencias que tuvo que pasar cuando era una estudiante de teatro y posteriormente en un canal de televisión.

‚ÄúTengo la responsabilidad de contar mi historia. Soy madre de una mujer, vengo de una familia de mujeres y eso me da fuerzas, el miedo que hace a√Īos tuve se fue‚ÄĚ, comenz√≥ relatando. ‚ÄúUn d√≠a un profesor me oblig√≥ a desnudarme delante de todos mis compa√Īeros, despu√©s de haberle pedido cambiarme de ropa, al tener el valor (pero tiritando) de decirle que no lo har√≠a, me amenaz√≥ con reprobar el ramo y as√≠ lo hizo‚ÄĚ, detall√≥.

Sin embargo esa no fue la √ļnica ocasi√≥n: ‚ÄúMe pas√≥ (en un canal de televisi√≥n) 2 veces con dos hombres distintos. El primero me ofreci√≥ salir con √©l a comer para poder seguir con mi contrato y me hablaba de sus ganas de tener sexo (mientras trataba de abrazarme tocando mis manos). El segundo, me dijo que un personaje era m√≠o, pero deb√≠a ir a hablar con √©l a la playa el fin de semana. No hice nada con ninguno y al parecer nuevamente fui reprobada‚ÄĚ.

Seg√ļn explic√≥, el motivo por el que call√≥ durante tantos a√Īos fue el miedo. ‚ÄúYo estaba empezando, era chica, los miedos eran enormes de que esto pudiese interferir en mi carrera como actriz, as√≠ que lo call√©. Mi familia siempre supo porque a veces cuando uno pasa por esto cree que no es verdad lo que pas√≥, que uno se lo invent√≥, que quiz√°s exager√≥ y no es as√≠‚ÄĚ.

Bodenh√∂fer finaliz√≥ diciendo que la valent√≠a de muchas mujeres durante los √ļltimos d√≠as le permiti√≥ tomar la decisi√≥n de romper el silencio. “Esto lo he callado hace muchos a√Īos, pero ahora que leo tantas historias parecidas a la m√≠a, me siento protegida, hoy que miro a los ojos a mi peque√Īa mujercita me empodero de m√≠ y agarro fuerzas de todas ustedes para decir ¬°BASTA! Basta de esta sensaci√≥n de asco, basta con defender lo indefendible. ¬°Basta con callar! ¬°Basta con el miedo! ¬°BASTA!‚ÄĚ.

Su confesi√≥n se llen√≥ de comentarios, entre ellos el de la tambi√©n actriz, Lorena Capetillo, la que la felicita por su valent√≠a de compartir su testimonio. “Amiga eres tan valiente…¬°siempre!. Amo tu vida y la dignidad con la que vives…gracias porque a pesar de lo dif√≠cil, compartes esto…te amo infinito”, escribi√≥ Capetillo.