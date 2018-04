Chriss Mc Millan ofreció disculpas en audiencia por hurtos: "Sentí que me equivoqué"

Este jueves la periodista Chriss Mc Millan se presentó en la audiencia reparatoria tras ser formalizada hace cinco meses por el delito de hurto simple.

Tal como recoge el periódico LUN, el 24 de noviembre la comunicadora fue acusada del robo de productos de un Líder ubicado en Las Condes por un total de $90.220.

El segundo caso corresponde al 27 de diciembre, en el que se le acus√≥ de “hurto simple” en un Easy de La Reina por productos cuyo monto lleg√≥ a los $89.940.

En la audiencia, el abogado de la ex panelista de Bienvenidos, Nicolás Orellana, explicó al citado medio que en el caso del supermercado la periodista ofreció sus disculpas, y quedó con compromiso de no ingresar al local durante 6 meses.

En cuanto al segundo caso, se lleg√≥ a un acuerdo reparatorio. ‚ÄúElla tiene presunci√≥n de inocencia y no se comprob√≥ el delito, ni la participaci√≥n. Se lleg√≥ a un acuerdo de salida temprana, antes de iniciar el juicio. No se discuti√≥ la existencia del delito, ni la empresa ni nosotros queremos seguir con eso. No tiene medidas cautelares como no acercarse a la tienda”, sostuvo Orellana.

Adem√°s, Mc Millan se comprometi√≥ a llevar a cabo una donaci√≥n voluntaria a un cuerpo de bomberos que ella decida por 90.000 pesos. “Tiene 30 d√≠as para realizarla‚ÄĚ, indic√≥ el jurista.

En tanto, la periodista asegur√≥ que lo m√°s fuerte “fue estar en la comisar√≠a, tener esposas. Sent√≠ que realmente me equivoqu√©, pero fue algo que escap√≥ de m√≠‚ÄĚ.

Respecto a los motivos que la llevaron a actuar de tal manera, coment√≥: ‚ÄúLas razones me las voy a reservar. Se puede especular mucho sobre los motivos, yo he abierto las puertas a mi intimidad pero en este proceso quiero que se mantenga as√≠‚ÄĚ.

Sobre su trabajo en la municipalidad de La Reina, Mc Millan dio a entender que el vínculo laboral llegó a su fin.

‚ÄúDicen que toda publicidad es buena, lamentablemente hay casos que no. Y bueno, se acepta cualquier oferta de trabajo. Yo estoy bien‚ÄĚ, cerr√≥.