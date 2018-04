Gala Caldirola dio a conocer su secreto para recuperar su figura tras el parto

Uno de mis secretos @entrenadores_de_cintura ūüĎŹūüŹĽ . (Siempre pregunta a tu doctora antes de utilizar faja despu√©s de un parto) En mi caso me aconsej√≥ utilizarla durante el primer mes post parto y la verdad es que puedo decir que es Ideal!! Un plus para remodelar tu cuerpo despu√©s de tantos cambios y ayuda a que todo vuelva a su lugar! As√≠ que os cuento mi experiencia por si os sirve mamitas lindas! LA AMO ‚̧ūüėć #EDC #PostParto #consejosparamamitas

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Apr 10, 2018 at 1:41pm PDT