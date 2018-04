Adriana Barrientos revela que le descubrieron un tumor en las cuerdas vocales

La modelo Adriana Barrientos suele llamar la atención por sus polémicas y por su sentido del humor que, por lo general, suele molestar a más de uno.

Pocas veces la hemos visto hablando en serio, sin embargo, esta semana hizo una excepción. A través de su cuenta de Instagram, Barrientos reveló que le descubrieron un tumor en las cuerdas vocales.

“Mis queridos amigos de Instagram les quiero pedir que me env√≠en toda la buena onda del mundo, abrazos y cari√Īos a la distancia. Ayer recib√≠ la noticia de que tengo un peque√Īo tumor en mis cuerdas vocales”, escribi√≥ en la red social.

“Esto se descubri√≥ a ra√≠z de una operaci√≥n que debo hacerme a las am√≠gdalas. El lunes me operan y luego contin√ļo con tratamientos para esto, que me est√° quitando el sue√Īo”, asegur√≥.

“Lo positivo de todo es que reci√©n se est√° formando, as√≠ que estoy a tiempo para tratarme y espero mejorarme. No les niego que tengo susto, pero tambi√©n tengo fe que saldr√° todo bien”, continu√≥.

El mensaje fue acompa√Īado por una foto donde aparece sonriente y que fue tomada por el fot√≥grafo Jos√© Navarrete. “Te quiero amiguito y perd√≥n por usar esta imagen para dar esta noticia, pero la vida es de altos y bajos… a d√≠as de mi cumple, quiz√° fue una bendici√≥n de Dios detectar esto a tiempo”, finaliz√≥.

Como era de esperar, sus seguidores le brindaron apoyo y palabras de aliento en la misma publicación que alcanzó más de dos mil likes.

Recordemos que en 2009, Monserrat Bustamente, hoy conocida como Mon Laferte, también sufrió por un tumor que se alojaba en su garganta, cerca de las cuerdas vocales.

La cantante que tem√≠a perder la voz, se alej√≥ de los escenarios y se someti√≥ a un a√Īo de tratamiento que la ayud√≥ a superar el problema.

Por su parte, el animador Luis Jara tambi√©n se enfrent√≥ a una situaci√≥n similar el a√Īo pasado. M√©dicos descubrieron que el artista ten√≠a un tumor en las cuerdas vocales, lo cual lo oblig√≥ a operarse y alejarse de de su programa durante varios meses.

‚Äú-Mi voz- es mi herramienta de comunicacioŐĀn. Me da terror no poder volver a comunicarme con la gente porque entendiŐĀ que es fundamental para miŐĀ, necesito estar conectado con las personas. Yo sin voz‚Ķ, de pensarlo me paralizo; me produce algo devastador. Sin embargo, esto me pasoŐĀ por algo‚ÄĚ, se√Īal√≥ el rostro de Mega en ese momento.

Pero a pesar del susto, la cirugía del comunicador salió bien y actualmente ha retomado su carrera de cantante y conductor.