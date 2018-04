Panelista de La Red Suro Solar se enfrenta a quienes lo ofenden diariamente en Instagram

Saben cual es la diferencia m√≠a con mucha gente ? Que yo me creo todo lo que hago, si esos haters se creyeran un poco el cuento… ser√≠an felices y exitosos como yo ‚ô•ÔłŹ soy lo que quiero y aprovecho de ser feliz, jugando, haciendo re√≠r, cantando, trabajando en tv, de Manager y todo lo que ya saben… Sean felices ‚≠źÔłŹ ( GORDO, peludo, feo o como quieran llamarme, ac√° est√°n ustedes mir√°ndome ) ūü§≠ Foto by @matiascr.fotografia ūüďł

