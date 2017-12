Gala Caldirola muestra su particular vientre de embarazo: tiene forma de corazón

La modelo española Gala Caldirola, espera su primer hijo con su pareja, el seleccionado de La Roja, Mauricio Isla.

En sus 5 meses y medio de embarazo, la ex participante de “¿Volverías con tu ex?” ha compartido varias imágenes en las redes sociales que muestran la evolución de su embarazo.

Pero sin duda una de las más especiales es la que publicó recientemente, donde muestra la particular forma de su vientre.

“Esta es una curiosidad hermosa. Probablemente no sea la única en el mundo, pero es la primera vez que lo veo y me encantaría saber si alguien más lo había visto. En las ecografias el doctor ya me había dicho que mi útero tenía forma de corazón y hoy por primera vez lo pude ver con tanta claridad”, indicó.

“Mi pequeña luz eres sin duda fruto del amor”, afirmó Gala.

Hace un par de semanas, Gala publicó un video de su bebé moviéndose en su vientre, lo que conmovió a sus seguidores.

“Hoy despertamos revoltosas y yo que muero de amor cada vez que siento tus pataditas…. y cada vez son más y más fuertes. Es increíble cómo algo tan pequeñito puede significar algo tan grande”, expresó en la oportunidad.

Recordemos que Gala dejó Chile para vivir con el futbolista en Estambul, pues él juega en el Fenerbahçe de la Superliga de Turquía.

La exchica reality reveló el sexo de su bebé con una tierna fotografía a inicios de octubre.

“Tú mi amor @mauricioislaisla4 eres mi rey, yo la mujer más feliz del mundo y tú mi bebe… Mi reina”, escribió la española, confirmando que espera a una niña.