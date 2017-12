Álvaro Ballero comparte imagen de sus tres hijas junto a conmovedor mensaje

Se acerca el término del año y muchos ya se preparan para hacer sus resoluciones, y sacar sus conclusiones en torno a lo que fue 2017.

Uno de ellos fue el ex chico reality, Álvaro Ballero, quien publicó un largo mensaje donde contó que su situación económica no es la mejor, pero se siente muy afortunado de tener a su familia.

“No tengo auto del año. Tengo más deudas que ingresos. No, aún no logro ahorrar para el pie de la “casa propia”. No, no vamos de vacaciones fuera de Chile, y la última vez que lo hicimos fue a Rusia, y aún lo estamos pagando. Nunca llegamos a “fin de mes”. Y me llaman más de agencias de cobranza que mis amigos”, partió escribiendo.

“Pero tengo TANTO que agradecer, tengo TODO lo que no puedes lograr con el tamaño de la billetera. Tengo 3 mujercitas sanas y felices, tengo una Mujer mágica, la persona más increíble que haya conocido en toda mi vida”, indicó.

Además, señaló que su esposa espera a su cuarto hijo. “Esperamos a nuestro primer varón, después de tres sorprendentes mujeres”, afirmó.

“Tengo un árbol de Navidad lleno de luces, tengo los mejores amigos y son LOS MISMOS desde que tengo 12 años, y los pocos nuevos que se han sumado -contados con las manos- son de otro planeta, tengo una mamá y papá que me aman, y aún me retan. Tengo 3 hermanas hermosas y admirables”, continuó.

“Tengo TODO y por eso agradezco a la vida y a Dios por darme tanto sin merecerlo. Soy un AFORTUNADO. Gracias por tanto”, finalizó su mensaje.

El mensaje estaba acompañado por un foto con sus bellas hijas.