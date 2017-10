Marcela Vacarezza critica a ministro que señaló que en Chile "vivimos tranquilamente"

No es la primera vez que Marcela Vacarezza responde duramente en Twitter un mensaje que no le parece adecuado. De hecho, la comunicadora se ha visto envuelta en varias polémicas por esta situación.

La última de ellas se debe a los dichos del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien aseguró que “en Chile vivimos tranquilamente. No se vive la inseguridad”.

El ministro señaló en una entrevista con El Mercurio que “hay hechos violentos y manifestaciones delictuales que pueden tener un móvil político, pero no hay terrorismo en La Araucanía“. Dichos que ratificó más tarde.

“En Chile no existe terrorismo. Existen hechos delictuales o hechos violentos que eventualmente pueden ser calificados o tipificados como tal. Pero en Chile vivimos tranquilamente. En Chile la gente no vive inseguridad. En Chile la gente se desplaza con la tranquilidad de que hay un país donde hay seguridad”, planteó.

Frente a tal escenario, Vacarezza no se quedó en silencio y nuevamente usó Twitter para hablar del tema. “Porque no le ha tocado no más. Espérese un ratito. Con esta frase para el bronce les deseo dulces sueños. Hasta mañana”, escribió con ironía la esposa de Rafael Araneda.

Porque no le ha tocado no más. Espérese un ratito. Con esta frase para el bronce les deseo dulces sueños. Hasta mañana 💤 https://t.co/vNJkjLZcR3 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) 3 de octubre de 2017

Sus palabras se viralizaron en la red social, generando un gran debate entre los usuarios. Minutos más tarde, la animadora también fue increpada por uno de sus seguidores quien le dijo: “Afortunadamente estamos relativamente tranquilos a diferencia de Colombia, México. Ahí es muy peligroso”.

A lo que ella respondió: “Obviamente. Pero no me gustan las comparaciones con ‘lo peor’. En todo orden de cosas”.