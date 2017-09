Pablo Schwarz se lanza contra Luciano Cruz Coke por usar imagen de actores sin permiso

Pablo Schwarz se lanzó contra Luciano Cruz Coke a través de Twitter, acusándolo de usar las imagen de actores sin su autorización.

Esto en alusión a un folleto de su campaña de diputado por el distrito 10 donde aparece una imagen promocional de la teleserie Amores de Mercado, donde aparece junto a Alejandra Fosalba, Álvaro Rudolphy y Ángela Contreras.

“Oigan, bostas: díganle a @lcruzcoke que está usando a colegas! sin su consentimiento. Ángela Contreras está emputecida”, escribió el intérprete de Juan Burro en la red social.

Para aclarar más el tema agregó en otro tuit:”Yo te cuento: @lcruzcoke reparte folletos con la imagen, entre otros, de Ángela Contreras, quién está indignada y con razón”.

Oigan, bostas: díganle a @lcruzcoke que está usando a “colegas! sin su consentimiento. Angela Contreras está emputecida. — Pablo Schwarz (@schwarzpablo) 5 de septiembre de 2017

Por supuesto, su denuncia fue acogida por las redes sociales donde se creó un gran debate en torno al tema. Sin embargo, el exministro de cultura no se ha referido al tema.

Al ser consultado por La Segunda sobre la situación que ocurre, aseguró que “para ser franco, no voy a polemizar con Pablo Schwarz”.

Por su parte, Contreras aseguró que no ha visto el folleto, por lo que no tomado ninguna decisión respecto de si realizará acciones legales o no.