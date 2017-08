La curiosa razón por la que Lucía López ha rechazado volver a la televisión

En mayo pasado, la periodista Lucía López decidió realizar un cambio radical de look. Tras 30 años usando el mismo corte de pelo, la profesional optó por una melena que sorprendió a todos.

“Mi mamá siempre me llevaba a la peluquería para que me cortara el pelo bien corto. A los 13 años me rebelé y desde ahí que lo uso largo. Es decir que por 30 años no había cambiado nunca de look; sí de colores, pero nunca toqué el largo de esta manera“, contó López a Las Últimas Noticias.

Sin embargo, nunca pensó que esa decisión le pasaría la cuenta más tarde. Según ella misma reveló, este estilo la ha mantenido alejada de la televisión, aunque por decisión propia.

“Me da terror, me han invitado a un par de cosas y me corro. Es que ahora lo tengo más corto atrás y no sé cómo peinármelo”, aseguró la profesional. “Tengo que esperar que me crezca un poco para aparecer en la tele. De aquí al verano estamos“, afirmó.

Posemos? 🙆💁🙋👸 A post shared by Lucia Lopez (@luciavlopezg) on Jul 31, 2017 at 2:55pm PDT

Pero aunque se ha mantenido alejada de la pantalla chica, no ha estado ajena a las polémicas. Recordemos tras conocerse las primeras imágenes del futbolista Alexis Sánchez junto a la actriz Mayte Rodríguez López realizó un comentario que no agradó a todo el mundo.

“Me gusta pareja #MayteRodriguez y @Alexis_Sanchez. Pero me hubiese encantado saberlos conectados con CL y postergado primicia x caso #Nabila“, escribió en Twitter; un mensaje que rápidamente encontró resistencia y apatía entre los seguidores de Alexis y Mayte.

Me gusta pareja #MayteRodriguez y @Alexis_Sanchez. Pero me hubiese encantado saberlos conectados con CL y postergado primicia x caso #Nabila — Lucía López (@lucialopezchile) July 12, 2017

Casi dos horas más tarde, López tuvo que salir a aclarar sus dichos, e incluso pedir disculpas por sus comentarios.

“Lamento que los seguidores de Alexis Sánchez y/o Mayte Rodríguez se hayan ofendido por mi comentario. Aclaro que sólo tiene relación con mi deseo de no callar en la búsqueda de justicia para Nabila Riffo y en los cambios institucionales que deben haber en Chile”, escribió Lucía en un extenso comunicado que también colgó en Twitter. “Vale la pena aclarar intenciones“, añadió.

Aclaración sobre comentario ante confirmación de noticia del romance entre @Alexis_Sanchez y Mayte. Disculpas si alguien se sintió ofendido. pic.twitter.com/laxMvWe5cn — Lucía López (@lucialopezchile) July 12, 2017