Martín Cárcamo se defiende de críticas de Carolina de Moras: "Las encuentro lamentables"

El viernes pasado Carolina de Moras, Martín Cárcamo y Mayte Rodriguez fueron invitados a un almuerzo, donde también estuvieron presentes otros famosos.

El evento se realizó pocas horas después que se hiciera público el romance entre Rodríguez y Alexis Sánchez, por lo que los medios estaban ansiosos de obtener alguna declaración de ella.

Los únicos que pudieron cumplir esa tarea fue el matinal Bienvenidos, lo que desató la indignación de la producción de La mañana de CHV, quienes “se enojaron” con su animadora por no avisar que estaba junto a la hija de Carolina Arregui.

Probando un chocolatier casero de @johortacocina junto a @mmayte_rodriguez @cmaturana1970 @martinlalor @depatio_restaurante @kitchen_center A post shared by Carolina De Moras (@carolademoras) on Jul 14, 2017 at 12:16pm PDT

“Están enojados porque yo, cuando vi a Mayte, conversamos, y yo no iba a decir dónde estaba ella, porque yo creo, y me parece correcto, que cuando estás con una persona, en un evento privado, y esa persona no se quiere exponer, yo voy a respetar”, señaló el lunes la animadora.

“Y a diferencia de otros animadores, y yo sé que lo saben, están dispuestos a hacer todo y exponer a todo el mundo con tal de que salga contenido en su programa. Y yo, de verdad, respeté la privacidad de Mayte y no delaté dónde estaba y su ubicación.

“Estaba el equipo de Bienvenidos, no sé. Estaba Martín (Cárcamo) (…) lo más probable es que ellos hayan expuesto la ubicación, yo no estoy dispuesta, porque a mí me molestaría que me hicieran lo mismo y, aparte, no quería quedar mal con nadie”, sentenció.

Al fin es viernes …!!!!!!🤙🏼❤️ @guess #guess #guesslovers A post shared by Carolina De Moras (@carolademoras) on Jul 7, 2017 at 10:17am PDT

Frente a esto, Cárcamo salió a defenderse y lo hizo en Las Últimas Noticias. “No avisé a mi equipo que Mayte estaba en este mismo evento que yo. Me sorprendieron mucho las declaraciones de Carola, las encuentro lamentables y de un total desconocimiento de lo que sucedió. Para tranquilidad de Carola, esto no ocurrió como ella cree que ocurrió, ni tampoco en el lugar que ella dijo”, aseguró.

El conductor aseguró que se encontraba de vacaciones y que Afife Docmac, que organizó el evento, le avisó el día anterior que se trataba de una invitación sin prensa “dada la situación de acoso mediático que sufría Mayte”. “Le dije que me parecía muy correcto, porque entiendo que hay códigos, de hecho no subí ninguna foto del evento a ninguna red social”, agregó.

No conforme con eso, también aseguró que las famosas declaraciones no se habían tomado en el evento. “El nivel de confusión de Carola es tal, que las declaraciones de Mayte que mostramos en el Bienvenidos son de cuando ella fue a grabar un comercial para una marca de auto ese mismo día por la tarde, no del evento en el que coincidimos a la hora de almuerzo”, dijo.

El golpe final lo dio el animador cuando dijo que: “Mi equipo no se enojó conmigo a diferencia del equipo de Carola al no avisarles que la podían pillar (a Mayte) en Kitchen Center, porque saben que hay ciertos códigos. Hicieron la pega solos, no me presionaron a mí. Yo también entiendo los códigos”, aseguró.