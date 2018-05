Avengers: infinity war rompió récord de taquilla y dejó una gran cantidad de memes

Con una recaudación de 257,6 millones de dólares, Avengers: Infinity War rompió el récord de ganancias para una película en su primer fin de semana en salas de Estados Unidos y Canadá.

Y claro, pas√≥ a liderar la taquilla, seg√ļn cifras consolidadas difundidas este lunes por la firma Exhibitor Relations.

El filme, que narra las aventuras de más de dos docenas de superhéroes ante un titán genocida que quiere destruir la mitad del universo, desplazó a El Despertar de la Fuerza, la séptima entrega de la saga espacial Star Wars, que recaudó 248 millones de dólares en su fin de semana de apertura en 2015.

La tercera entrega de los Avengers y 19¬į cinta de los estudios Marvel, tambi√©n bati√≥ r√©cords en el resto del mundo, recaudando 641 millones de d√≥lares en su primer fin de semana de estreno, la cifra m√°s elevada de la historia.

Los superhéroes desplazaron a la película de horror y ciencia ficción Un lugar en silencio, que cerró el fin de semana con 11 millones de dólares y 148,5 millones en cuatro semanas de proyección.

Sexy por accidente, filme de Amy Schumer sobre una t√≠mida mujer que tras sufrir un golpe en la cabeza se siente m√°s segura y bella, se sit√ļa en tercera posici√≥n con 8,1 millones de d√≥lares (29,5 millones en dos semanas).

Le sigue < Rampage: Devastación, del canadiense Brad Peyton, con 7,2 millones de dólares y 20 millones el fin de semana pasado. Dwayne (The Rock) Johnson interpreta a un científico que adopta un gorila albino que crece enormemente luego de un arriesgado experimento y lo ayuda a enfrentar a monstruos invasores.

El fenómeno Pantera Negra, la primera cinta de Marvel dedicada exclusivamente a un superhéroe negro, subió al quinto lugar este fin de semana, del octavo, con 4,7 millones de dólares y 688 millones desde su estreno hace 11 semanas.

Los memes

Por supuesto el p√ļblico que disfrut√≥ de Avengers se volc√≥ a las redes sociales donde compartieron su sentir tras la cinta. Y aunque Marvel ha llamado a no dar y ver spoilers de la historia, no todos han hecho caso.

A través de Twitter y Facebook se pueden encontrar una gran cantidad de adelantos de la película, pero también un variedad de memes que te harán reír y llorar.

Mira a continuación algunos de ellos.

“Marvel: ‘Infinity War es el crossover m√°s ambicioso de la historia’

Yo: …”

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history'

Me: pic.twitter.com/AMOsspsvKi — J. Skyler (@jskylerinc) March 20, 2018

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history'

Me: pic.twitter.com/hYcuXRWH6l — J'onn J'onzz (@MustyKonyByke) 19 de marzo de 2018

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history' Me: pic.twitter.com/tcZHC2Hoax — Proximanu Midnight (@ManuclearBomb) 19 de marzo de 2018

Anoche vi Avengers: infinity war. Mediante memes, voy a describir mi estado de √°nimo: pic.twitter.com/1wFEUAolTL — Experimento 626 (@Caaaro_jara) 29 de abril de 2018