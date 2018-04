Mark Hamill explica por qué ya no le interesa volver a Star Wars

El actor estadounidense Mark Hamill (66), famoso por interpretar a Luke Skywalker en las películas de Star Wars, se ha referido a su futuro dentro de la saga.

Sin confirmar si regresar√° o no en el Episodio IX, luego de que su personaje se hiciera uno con la Fuerza en el Episodio VIII – Los √ļltimos jedi, Hamill afirm√≥ que en realidad ya no est√° interesado en seguir en los filmes.

La raz√≥n, seg√ļn explic√≥ en entrevista con la cadena estadounidense ABC, es porque los actores Carrie Fisher y Harrison Ford ya no son parte de ese universo.

En ese sentido, destacó que lo que más lo afectó, tanto a él como al resto de su familia, fue la muerte de Fisher en 2016.

“Realmente ha perjudicado mi habilidad de disfrutarlo al m√°ximo (actuar en Star Wars). Antes me preguntaste, ‘¬Ņvas a regresar?’. Ya no me interesa porque Han Solo (Ford) se ha ido, Luke se ha ido. Y no puedes volver a reunir a la pandilla de la forma en que desear√≠as”, explic√≥.

Estas declaraciones llegan poco tiempo despu√©s de que Hamill expresara su preocupaci√≥n por saturar al p√ļblico con Star Wars, dada la gran cantidad de pel√≠culas y series que Disney y Lucasfilm est√°n desarrollando.

“Dir√≠a que deber√≠an medir sus pasos, porque no querr√≠an sobresaturarlo. Le dije a Disney, ‘¬Ņen serio? ¬Ņ(Solo, pel√≠cula centrada en Han Solo a estrenarse en mayo) Saldr√° 5 meses despu√©s que nosotros (Los √ļltimos jedi)? ¬ŅNo pueden esperar por lo menos a Navidad?’. Pero ellos ya ten√≠an todo programado, est√°n haciendo pel√≠culas de Marvel y las suyas propias, as√≠ que ya llega m√°s all√° de mi alcance”, asegur√≥, en entrevista con el portal especializado Cinemablend.

Solo: una historia de Star Wars se estrenar√° el 24 de mayo en cines chilenos.

La pel√≠cula muestra los a√Īos de juventud de Han Solo, uno de los protagonistas de la trilog√≠a original de Star Wars.