"Una Mujer Fantástica" consigue nominación a los premios Óscar

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 10:40 · Actualizado a las 10:51

La película chilena “Una Mujer Fantástica” consiguió una ansiada nominación al Óscar.

Tal como se anunció esta mañana, la cinta de Sebastián Lelio fue nominada a la catergoría “Mejor Película de Habla no Inglesa”.

El film aborda la historia de Marina (Daniela Vega), una mujer transexual que se enfrenta a la muerte repentina de su pareja, Orlando (Francisco Reyes), 20 años mayor que ella. En el duelo, la familia de su ex le impedirá vivir en paz, siendo blanco de reproches, prejuicios y violencia.

De este modo, “Una Mujer Fantástica” se convierte en la segunda película chilena nominada al Óscar en este ítem después de “NO”, de Pablo Larraín.

La producción chilena deberá competir con The Insult, de Líbano; On Body and soul, de Hungría; The Square, de Suecia; y Loveless, de Rusia.

Recordemos que la producción tuvo un exitoso paso por los Premios Fénix, donde se impuso en las categorías Mejor Dirección, Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actuación Femenina. Asimismo, fue nominada a los Globos de Oro en el ítem “Mejor Película Extranjera”.

Recordemos que tras protagonizar la película, Daniela Vega de a poco se ha abierto paso en Hollywood.

Hace unas semanas participó en una sesión fotográfica para revista W, junto al actor Robert Pattinson (Crepúsculo).