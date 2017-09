Lanzan primer tráiler de documental que estrenará HBO sobre Steven Spielberg

El sábado 7 de octubre, HBO estrenará un documental de Steven Spielberg que examina la filmografía del director de cine y revela cómo sus experiencias alimentaron su trabajo y lo cambiaron con el tiempo, logrando que hoy sea uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Dirigida y producida por la galardonada documentalista Susan Lacy, esta crónica sin precedentes se transmitirá exclusivamente en HBO, pero también “Spielberg” estará disponible en HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand y portales de afiliados, consignó el sitio de cine Coming Soon.

El director ha construido un catálogo sin igual de películas innovadoras a lo largo de sus casi 50 años de carrera. Por eso, Lacy dibuja la evolución de esta icónica figura y se basa en casi 30 horas de entrevistas exclusivas con él.

En el documental se abre sobre su agridulce niñez y obsesión de toda la vida con el cine, su ascenso a la fama a través de una serie de éxitos de taquilla, sus incursiones posteriores en películas dramáticas más serias y las relaciones personales y profesionales que ha cultivado a través de los años.

El trabajo también incluye ideas de miembros de la familia de Spielberg, así como de amigos y colegas, además de clips y escenas detrás de escena de muchas de sus películas importantes, incluyendo Tiburón, Cazadores del Arca Perdida, ET: El Extraterrestre, Jurassic Park, La Lista de Schindler, Salvando al Soldado Ryan, Puente de Espías y muchos más.

Lacy entrevistó a más de 80 personalidades del mundo del cine, que abarcan desde celebridades de la lista A, directores y productores, hasta iniciadores de la industria, entre ellos J.J. Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian de Palma, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes, Harrison Ford, David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Holly Hunter, Jeffrey Katzenberg, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey y Robert Zemeckis.

Susan Lacy es la creadora y ex productora ejecutiva de la célebre serie WNET American Masters. Ha ganado innumerables premios, incluyendo diez Primetime Emmys por la Serie Outstanding Documentary y 12 Peabody Awards. Como productor ejecutivo de American Masters, Lacy produjo una biblioteca de 250 películas explorando las vidas de los iconos culturales más duraderos de Estados Unidos.