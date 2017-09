Hellboy: publican la primera imagen de David Harbour vestido como el personaje

Este miércoles se dio a conocer la primera imagen oficial del nuevo Hellboy, personaje creado por Mike Mignola. En la misma línea de Guillermo del Toro y su versión de 2004, cuya secuela no prosperó, Lionsgate decidió renovar por completo la historia cinematográfica.

El actor que dará vida al personaje de Dark Horse Comics será David Harbour (Stranger Things), sustituyendo a Ron Perlman. Con las venas más marcadas y la melena suelta, la nueva entrega será dirigida por Neil Mashall (Game of Thrones), y promete ser una adaptación más oscura y cercana a una película de terror que la típica del cómic.

Pese a que ya han sido confirmados algunos nombres del elenco y del director de la película, hasta el momento no se tenía indicio de cómo sería la apariencia del ser demoníaco que combate fuerzas sobrenaturales en la Tierra.

Sin embargo, la cuenta de Twitter del filme publicó una fotografía del actor caracterizado como el personaje y más tarde él mismo expuso otra imagen que más tarde borró, pero los internautas lograr rescatarla, consignó el sitio de películas Sensacine.

La nueva franquicia que ya se comenzó a rodar no cuenta todavía con un título oficial y se refieren a ella simplemente como “Hellboy”. Aunque aún no hay detalles de la trama, sí han afirmado que no tendrá relación con los orígenes del personaje.

El reparto de esta nueva versión está compuesto por Milla Jovovich, quien sería la villana Reina de la Sangre, Ian McShane como el profesor Broom, Sasha Lane como Alice Monaghan, Penelope Mitchell como la bruja Ganeida, entre otros. Asimismo, Lionsgate anunció que la película se estrenará el 11 de enero de 2019.

