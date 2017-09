¿Es Narcos la versión "gringa" de la historia de la droga colombiana?

Narcos, la serie de Netflix que el 1 de septiembre pasado estrenó su tercera temporada, no ha estado exenta de crítica. Aunque ha tenido un gran éxito desde que fue lanzada en 2015, ya en ese entonces recibía cuestionamientos por mostrar la historia de los carteles de droga colombianos desde un punto de vista estadounidense.

Recordemos que los dos primeros ciclos estuvieron centrados en el famoso narcotraficante Pablo Escobar y el Cartel de Medellín -la organización criminal que él manejaba hasta inicios de los 90-, mientras la última cuenta la historia del Cartel de Cali, un ente mucho más sofisticado comandado por cuatro capos: los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Helmer “Pacho” Herrera y José “Chepe” Santacruz.

Respecto a las críticas sobre este supuesto punto de vista “gringo” que tiene la serie, el productor ejecutivo y director de algunos capítulos de Narcos, el colombiano Andi Baiz, señaló a BioBioChile que los creadores del show se han preocupado de que esto no ocurra.

“El show es muy bien investigado, se hizo mucho research alrededor, y los escritores siempre me están preguntando a mi porque justamente eso es lo que no quieren que pase. Hay una consciencia muy fuerte de los creadores del show para que no quede unidimensional”, aseguró.

Según Baiz, lo que ocurre es que históricamente se suele identificar a los policías como los buenos y a quienes delinquen como los malos de la historia.

“Pasa que es una historia de policías y ladrones, entonces hay una tendencia a pensar que la policía es la buena y los ladrones los malos, pero creo que el show hace una muy buena interpretación de lo que es la guerra de las drogas, de lo que es la hipocresía dentro de esa guerra y que aquí no hay buenos ni malos, sino que una especie de crisis de dolor y tragedia alrededor de todo eso”, enfatizó.

Además, asera que Narcos también ha mostrado el lado oscuro de quienes se suponen que están en el lado “bueno”.

“Los personajes americanos (estadounidenses) toman caminos oscuros muchas veces y eso lo hemos visto en cada una de las temporadas, entonces en ese sentido yo creo que no lo hace (mostrar una visión estadounidese). Creo que hay un balance en ese sentido que es positivo y siempre estamos tratando de cuidarnos para que eso no suceda“, expresó.

En tanto, el actor chileno y protagonista de la serie, Pedro Pascal, está de acuerdo con lo indicado por Baiz.

“Los productores están muy involucrados con lo que acontece. Lo hermoso es que ellos saben que deben confiar en Andi Baiz y que necesitan a colombianos, argentinos, y todos los actores sudamericanos en roles sudamericanos para lograr autenticidad, que es parte de la escencia del show“, afirmó el artista, quien interpreta al agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), Javier Peña.

“Andi hace que el show sea muy realista, él fue parte de la primera y segunda temporada también. Él es de Cali y el show está enfocado en Cali (en el tercer ciclo), así que es como nuestra roca, nuestra principal fuente para conseguir autenticidad. Ellos se aseguran que la historia sea bien representada”, manifestó Pascal.

Quien tiene una opinión algo distinta es Francisco Denis, quien encarna a uno de los líderes del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela.

“Creo que Narcos es visto desde el ángulo norteamericano respecto a la historia de la droga, y de hecho, a través de la DEA. Quizás si esta misma historia la narráramos desde el punto de vista de los latinos, no de los criminales, sino que desde el punto de vista de la gente de Cali, de cómo veía todo esto, podría ser otra historia”, confesó.

Por otro lado, Pedro Pascal, aseguró que su experiencia en Narcos, le ha hecho ver que Colombia ya no es como lo relata la serie, que se centra en una historia de dolor que pertenece al pasado del pais, pues está ambientada en los años 90.

“Mi experiencia de vivir acá es un contraste al cuento que estamos contando, es una cultura de familia, muy entera, muy sofisticada, muy linda. Voy a volver el resto de mi vida porque me fascina el país. Pero es televisión y estamos tratando por lo menos y aprendiendo a hacer la serie en los años que los estamos haciendo. Es humana, entretenida y completa”, opinó Pascal.