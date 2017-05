Confirman futuros spin-offs de "Game of Thrones"

En 2018 terminará la popular serie estadounidense de televisión Game of Thrones, inspirada en la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. No obstante, esa no será la última vez que veremos Westeros.

Esto porque reportes de la prestigiosa revista estadounidense Entertainment Weekly han confirmado que la cadena HBO está desarrollando cuatro spin-offs que se localizarán en el mismo universo ficticio.

Mira también: “Game of Thrones” lanza nuevo teaser con Jon, Daenerys y Cerse

No todos los proyectos podrían ver la luz al final, pero la empresa de entretenimiento está concentrada en que al menos uno de ellos sea transformado en una serie tan exitosa como la original.

En ese sentido, también se indicó que en el futuro algunas de estas ideas podrían transformarse en una mini serie en lugar de un show extenso, o incluso mutar a otros formatos.

HBO no reveló ninguna información sobre las historias que seguirán estos spin-offs, pero sí ratificó que “exploran distintos períodos de tiempo del rico y vasto universo”.

Y lo mejor es que el escritor de los libros originales, George R.R. Martin, también está involucrado en los proyectos.

David Benioff y Dan Weiss, los creadores de la serie Game of Thrones, trabajarán en ellos, pero como productores ejecutivos.

La séptima y penúltima temporada de la exitosa serie se estrenará el 16 de julio en HBO.