Alejandro Sanz pide perdón a su hijo públicamente por olvidar su concierto de jazz

Este domingo el cantante Alejandro Sanz decidi√≥ pedirle disculpas p√ļblicamente a su hijo Alexander (15) luego de olvidar asistir a su concierto.

El cantante de 49 a√Īos us√≥ su cuenta de Instagram para disculparse con el adolescente, quien se desempe√Īa tocando el tromb√≥n en una banda de jazz.

Para ello, Sanz public√≥ una foto del joven y admiti√≥ que olvid√≥ la importante fecha producto de sus constantes preocupaciones laborales. “√Čl es mi hijo Alexander. El otro d√≠a le promet√≠ ir a ver su concierto de Jazz (toca el tromb√≥n con un coraz√≥n gigante) pero le fall√© y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvid√© su concierto”, comenz√≥ su relato y calific√≥ su olvido como “un fallo imperdonable”.

“Por eso hijo m√≠o te quiero pedir perd√≥n delante de todo el mundo: porque no hay nada que quiera mas que t√ļ. Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto… espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el pap√° que te mereces. Te amo con locura”, escribi√≥.

Si bien el joven no se pronunció en los comentarios de la publicación, miles de seguidores del intérprete no tardaron en aplaudir o reprochar la conducta del cantante, quien abrió el debate con su post.

Hay que recordar que Alejandro Sánchez (conocido como Alejandro Sanz) tiene cuatro hijos. La primera de ella es Manuela (16), quien nació producto de su matrimonio con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel, con quien estuvo casado desde 1999 hasta 2005.

Sin embargo, tras el quiebre de su relaci√≥n Sanz admiti√≥ que tuvo una relaci√≥n extramatrimonial con Valeria Rivera (dise√Īadora de moda de Puerto Rico) con quien tuvo un hijo en 2003: Alexander. Alejandro reconoci√≥ la existencia del menor cuando √©ste ten√≠a tres a√Īos.

En 2012 el artista volvió a casarse. Producto de ese nuevo matrimonio con Raquel Perera (quien tiene un emprendimiento dermatológico) nacieron Dylan (6) y Alma (3), con quienes comparte una vida familiar.