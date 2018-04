Paris Jackson responde a actriz que tildó foto suya con su padre como "espeluznante"

Hace una semana, la modelo y actriz Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, subió una foto editada a su cuenta de Twitter, donde aparece en edad adulta junto a su padre y la enfermera Debbie Rowe, su madre. La imagen tuvo diversas reacciones entre sus seguidores.

Una de las críticas fue la actriz Lori Petty, famosa por su rol en la serie Orange is the new black, quien en un tuit preguntó a Jackson si no le parecía que la foto era demasiado espeluznante de mostrar en redes sociales.

Ante esto, y dejando de lado la pol√©mica, la joven de 20 a√Īos respondi√≥ a Petty se√Īalando que: “No, yo creo que es lindo so√Īar con c√≥mo hubiera sido tener padres y ponerlo en una forma en que lo pueda ver, as√≠ sea en una foto editaba por un fan”.

Ante esto, la respuesta de la artista, de 56 a√Īos, tambi√©n fue en tono armonioso: “Si a ti te gusta , entonces a m√≠ me encanta. No lo dije con maldad. Te quiero”, escribi√≥ en su cuenta.

Otros fans hicieron comentarios muy positivos en la publicaci√≥n: “Espero que esta imagen haya hecho tu d√≠a y quien haya creado esto tiene un coraz√≥n de oro”, “desear√≠a que estuviera aqu√≠ f√≠sicamente contigo hoy en d√≠a”, “que foto m√°s encantadora. Michael era uno de los m√°s grandes artistas en el mundo” y “que gran foto, incluso si es editada se ve como real”.

Cabe se√Īalar que, generalmente, Paris sube fotos editadas junto a su padre en su cuenta de Twitter.

I found this one on Facebook ‚̧ԳŹūüėė pic.twitter.com/zr4FqpRJDV — Aliya ‚ô° (@xMJLOVE) 10 de abril de 2018

En vida, Michael Jackson fue muy protector de todos sus hijos. Siempre que deb√≠a aparecer con ellos de forma p√ļblica les cubr√≠a la cara con alg√ļn elemento, como antifaces, bufandas o m√°scaras. En el documental Viviendo Con Michael Jackson, del periodista Martin Bashir, esta situaci√≥n qued√≥ en evidencia.