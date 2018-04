Los exóticos atuendos de las celebridades en Coachella

Tal como ocurre en Chile con Lollapalooza, el festival Coachella reuni√≥ a miles de personas en torno a la buena m√ļsica. Por supuesto, dadas las caracter√≠sticas del evento, sus asistentes tambi√©n se atreven con atuendos poco ortodoxos y entretenidos.

El festival también es uno de los favoritos de los famosos, quienes llegaron en masa este fin de semana para divertirse en el Empire Polo Club, en Indio, California (Estados Unidos).

Desde Rihanna a Justin Bieber fueron decenas las celebridades que acapararon la atención de los asistentes, y no sólo por su fama sino que también por sus exóticos looks.

La cantante de Barbados, por ejemplo, lució una ajustada polera rosada con negro y pantalones deportivos bastante anchos de un material que parecía plástico, y que pertenecen a su colaboración con Puma.

Al parecer los pantalones deportivos fueron la tendencia durante el fin de semana,pues varias famosas también lucieron algo parecido, entre ellas Kendall Jenner, su hermana Kourtney Kardashian y Jordyn Woods.

.@KylieJenner and #kourtneykardashian head to @coachella on a private jet! peep the other celebs that are there this weekend and all of their selfies! https://t.co/5vWUP3LdTF pic.twitter.com/kG5Fx0rCYU

— X17online.com (@x17online) 13 de abril de 2018