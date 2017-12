El fabuloso regalo de Selena Gómez a su prima que se casa

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:14

Selena Gomez inició sus vacaciones viajando a Texas para una despedida de soltera. Su prima, Priscilla DeLeon, se va a casar, y la cantante es su dama de honor.

Pero Gomez quiso ir más alla y sorprender a la que también es una de sus mejores amigas, por eso le regaló el vestido de novia de sus sueños.

Si bien todavía no existen registros del vestido, DeLeon compartió un video en Instagram junto a su prima con un cartel con un mensaje habitual entre las mujeres que escogen sus trajes en Estados Unidos.

“I said yes to the dress” o en español “Dije sí al vestido” y junto a la foto escribió: “¡Cuando tu dama de honor hace realidad tu vestido de ensueño y te sorprende con él!”.

Durante el mismo viaje, Selena cenó en Uptown Tex Mex de Manny con las otras damas de honor, donde también posó para las fotos con los fanáticos, consignó el portal de la revista Seven Teen.

Selena también es la madrina del hijo de Priscilla, y cuando ella se comprometió, Gomez escribió en Instagram: “Hemos esperado toda mi vida por este #whyamIactinglikeigotaring” (porqueestoyactuandocomoqueyotuvieraunanillo). Incluso le hizo una fiesta de compromiso de ensueño.

Seguramente cuando llegue el momento de la boda, ambas compartan imágenes de la fiesta y también del vestido. Imaginamos que muchas novias pensarán “qué ganas de tener un primo famoso y millonario” como Selena Gomez.