¿Qué significan los carteles contra Meryl Streep que aparecieron en California?

En los últimos días las calles de Los Angeles, California (Estados Unidos) han amanecido plagadas de carteles contra la actriz Meryl Streep.

Diseñados por la artista Barbara Kruger, las imágenes muestran a la ganadora del Óscar junto a Harvey Weinstein. Pero no sólo eso, sino que también sus ojos son tapados con la frase: “Ella sabía”.

La protesta comenzó luego que la ex protagonista de Charmed, Rose McGowan, criticara la idea de varias actrices de asistir vestidas de negro a la ceremonia de los Globos de Oro para hacer sentir su malestar por los acosos y abusos sexuales que ocurren en Hollywood.

Meryl Streep #SheKnew posters pop up in Los Angeles pic.twitter.com/XeiJuCGRrD — ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ USMC╤─── (@USMC_Michaels) December 20, 2017

“Actrices como Meryl Streep, quienes felices trabajaron para el ‘Monstruo Cerdo’, usarán negro en los @GlobosdeOro como una protesta silenciosa. TU SILENCIO ES EL PROBLEMA”, escribió McGowan, haciendo referencia a Streep.

“Aceptarás un falso premio que no afectará un cambio real. Desprecio tu hipocresía. Tal vez todas ustedes deberían usar Marchesa”, agregó haciendo referencia a la marca de moda diseñada por la esposa de Weinstein, Georgina Chapman.

Recordemos que Meryl ha trabajado en varias ocasiones con el polémico productor en cintas como August: Osage County y The Iron Lady. Según especula la prensa internacional, ambos habrían sido amigos durante años.

Tras ser atacada por McGowan, la actriz emitió un comunicado asegurando que no tenía idea lo que ocurría con Weinstein. “Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que no conocía los crímenes de Weinstein, no en los años noventa cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras”, escribió.

“No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo”, aseguró.

“Lamento de verdad que me vea como una adversaria porque estamos ambas, juntas con todas las mujeres de nuestro negocio, desafiando el mismo e implacable enemigo: el status quo que ansía volver a los malos y viejos tiempos en los que las mujeres eran usadas, abusadas y se les negaba entrar en los niveles altos y de toma de decisiones de la industria”, apuntó.

Recordemos que no sólo Weinstein ha sido acusado, también existen alegatos contra el actor Kevin Spacey, el cineasta Brett Ratner, el comediante Louis C.K., el productor musical Russell Simmons, el actor Geoffrey Rush, el director James Toback, el actor Jeffrey Tambor, entre otros.