José Luis "Puma" Rodríguez es sometido a doble trasplante de pulmón

En septiembre del año pasado, José Luis “Puma” Rodríguez impactó al mundo al aparecer sobre el escenario conectado a un tubo de oxígeno. Las imágenes causaron revuelo y demostraron el delicado estado de salud del cantante.

Según se comentó en ese momento, el músico padece de una fibrosis pulmonar idiopática que no tiene cura y que se le fue agudizando desde el 2000. “Espero un milagro de Cristo para mi cuerpo, estamos en eso, y si Dios lo permite estaré unos años más o me iré pronto, no sé”, señaló Rodríguez al medio colombiano Caracol Show.

A más de un año de eso, el milagro llegó y el músico fue sometido ayer lunes en la mañana a un doble trasplante de pulmón que hoy lo mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Jackson Memorial de Miami.

“Tenía mucho tiempo esperando un donante… Anoche (el domingo) lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy (lunes)”, señaló en un comunicado Beatriz Parga, publicista del artista.

“Las primeras 72 horas tienen carácter de crucial. Estamos esperando que no haya rechazado los pulmones trasplantados”, agregó Parga, quien también señaló que en los últimos meses el cantante se encontraba muy mal.

A pesar de esto, José Luis siempre se ha mostrado esperanzado en poder superar sus problemas de salud. “Yo me declaro sano todos los días. Sano en el nombre de Cristo… Piensen en mí con salud, con vigor, con energía. Piensen en mí como Superman, el Capitán América. Todo eso me va a hacer mucho bien”, dijo tiempo atrás.

Actualmente el cantante se encuentra rodeado de su familia, quienes han guardado silencio sobre el estado del intérprete.