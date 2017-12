Palacio de Kensington anuncia la fecha de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle

A finales de noviembre se confirmó el compromiso del príncipe Harry y la actriz norteamericana Meghan Markle. Desde entonces la pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación.

A dos semanas de eso, el Palacio de Kensignton anunció la fecha oficial del matrimonio real. A través de un mensaje en Twitter afirmaron que la ceremonia se realizará el 19 de mayo de 2018.

“Su alteza real Príncipe Harry de Gales y la señorita Meghan Markle se casarán el 19 de mayo de 2018”, señalaron.

Recordemos que hace algunas semanas también se anunció que la esperada ceremonia se llevará a cabo en la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor en Inglaterra, Reino Unido. En el comunicado también se detalló que la Familia Real se hará cargo de los costos de la boda.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.

Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de diciembre de 2017