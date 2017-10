Celebridades reaccionan a tiroteo en Las Vegas y envían mensajes de apoyo a las víctimas

Una nueva tragedia azota a Estados Unidos. Al menos 50 personas fallecieron este domingo en el que se considera el tiroteo más sangriento de su historia.

Todo comenzó cuando un hombre abrió fuego contra una multitud en pleno concierto de Jason Aldean, en Las Vegas.

“Estamos calculando al menos 50 muertos y 200 heridos a este punto”, señaló este lunes el sheriff Joseph Lombardo, que identificó al atacante -muerto en los hechos- como Stephen Paddock.

Paddock disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche de un festival de música country.

La noticia impactó al mundo y fue repudiada en redes sociales, donde además se envían mensajes de apoyo a las víctimas y sus familias. Por su parte, las celebridades, aún incrédulas por lo ocurrido, también mostraron su consternación ante lo ocurrido.

Revisa aquí algunas reacciones

Nick Jonas

“Devastado de despertar con las noticias del tiroteo en Las Vegas. Rezo por las víctmas, sus familias y amigos. #PRAYERSFORVEGAS”

Devastated waking up to the news of the shooting in Las Vegas. Praying for the victims and their families and friends. #PRAYERSFORVEGAS — Nick Jonas (@nickjonas) 2 de octubre de 2017

Paris Hilton

“No puedo creer lo que acaba de pasar en Las Vegas. ¿A qué ha llegado nuestro mundo?😭 Mis plegarías están con las víctimas y sus familias”.

I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! 😭 My prayers go out to the victims & their families. 🙏 — Paris Hilton (@ParisHilton) 2 de octubre de 2017

Bob Saget (Full House)

“Dios mios. Vegas. Qué demonios está pasando. No puedo seguir con todo el dolor que este país está enfrentando. Envío mi amor a las Vegas.

Oh God. Vegas. WTF is happening. Can’t keep up with all the pain this country is facing. Sending love to Vegas. — bob saget (@bobsaget) 2 de octubre de 2017

Rose McGowan

“Oh, por favor no. Hagan que pare”

Oh please no make it stop — rose mcgowan (@rosemcgowan) 2 de octubre de 2017

Mariah Carey

“Horrorizada al oír sobre el tiroteo en #LasVegas. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Orando por la seguridad de todos 🙏💔”.

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety 🙏💔 — Mariah Carey (@MariahCarey) 2 de octubre de 2017

Celine Dion

“Rezando por todas las víctimas inocentes y sus familias en Las Vegas – Céline xx … #LasVegas”

Praying for all the innocent victims and their families in Las Vegas – Céline xx… #LasVegas — Celine Dion (@celinedion) 2 de octubre de 2017

Khloe Kardashian

“Esto es desgarrador. Las cosas tienen que cambiar”

This is heartbreaking to learn about! Things have got to change! 🙏🏽 — Khloé (@khloekardashian) 2 de octubre de 2017

Donald Trump

“Mis más calurosas condolencias y simpatías a las víctimas y familias (afectadas) del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Que Dios los bendiga!”,