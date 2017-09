Fotografían a vocalista de Aerosmith luciendo una curiosa prenda junto a novia veinteañera

El vocalista de la banda estadounidese Aerosmith, Steven Tyler, fue fotografiado este fin de semana en la gala de clausura de la Celebrity Fight Night (Noche de Lucha de Celebridades), realizada en Roma, junto a su novia Aimee Preston de 28 años.

Al evento de caridad, que contó con la presencia de numerosos artistas del mundo de la música, el músico llegó luciendo una especie de vestido camisero blanco e inmediatamente las redes sociales comenzaron a comentar en tono irónico que “ambos tenían el mismo sentido de la moda”, consignó el sitio de entretenimiento Wonderwall.

A sus 69 años de edad, Tyler siempre se ha caracterizado por sus excéntricas tenidas y pañuelos. Esta vez, nadie pudo dejar pasar su larga vestimenta, cruzada en la cintura y abierta en el pecho que dejaba ver sus múltiples collares, todo sobre un pantalones oscuros y zapatillas.

La compañera del cantante de “Crazy” también lució una tenida completamente blanca, compuesta por una blusa y una falda. Ambos se conocen desde 2012 cuando ésta fue contratada como su asistente y dos años después comenzaron a circular rumores de que su relación no era estrictamente profesional.

Finalmente, debutaron como pareja en 2016 en la fiesta anual de Elton John en Los Ángeles y en marzo de 2016, Page Six informó que Steven y Aimee estaban viviendo juntos en Los Ángeles.

Este 30 de septiembre, la banda Aersomith será parte del Santiago Rock City, a realizarse en el Estadio Monumental, junto a Guns N’ Roses, The Who y Def Leppard.

Steven Tyler is spotted wearing a dress alongside his girlfriend Aimee Preston at the closing night gala for #CelebrityFightNight in #Rome | 📷: Getty Images #steventyler Una publicación compartida por ET Canada (@etcanada) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 5:35 PDT

Steven Tyler and his girlfriend both wear white dresses to Italy gala https://t.co/VNWpOYy2qC via @yahoo — Charlene R. (@HelpforBear) 14 de septiembre de 2017