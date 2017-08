Hace casi 5 meses que los programas de farándula aseguraban que Amaya Forch habría encontrado nuevamente el amor luego de su fracaso sentimental con su exmarido, el periodista Amaro Gómez-Pablos.

Hoy, la artista ya no esconde su felicidad y se la ha visto feliz en eventos con su nueva pareja, el diseñador Daniel Enrione. Sin embargo, en la noche de este sábado, Amaya quiso dedicarle un particular mensaje a todos sus examores.

Y es que, al parecer, la actriz de TVN ha recibido algunos mensajes en las redes sociales que no le han caído nada de bien, y fue a través de su cuenta de Instagram que quiso aclarar un interesante punto.

“Debido a algunos comentarios un tanto machistas que he leído por ahí, basados en la creencia de que la felicidad de una mujer depende sólo del hombre que está a su lado, quisiera hacer la siguiente declaración…”, indicó.

“Queridos ex-marido, ex-pololos, ex-andantes, ex-pinches, ex-amigos con ventaja, ex-one night stand, ex-rememberes, ex-‘uy no le pregunté el nombre’, ex-amores platónicos y ex-coqueteos por chat: cada uno de ustedes me hizo feliz en su momento. La cuestión es que sentirse feliz no es lo mismo que serlo y, para serlo, se deben conjugar varios otros factores. De todos modos y de corazón aprovecho de decirles: ¡Gracias por la alegría compartida!”.

La publicación, la cual ya suma más de 3 mil ‘me gusta’, la acompañó de una captura de su reciente portada en la revista Caras, titulada “La revancha de Amaya”, en la cual se refirió a su actual romance. “Por primera vez puedo decir que soy feliz” y “vi a mi pareja y supe que iba a enamorarme”, son algunas de sus confesiones.

Finalmente, por esta peculiar declaración de Amaya Forch en Instagram, sus seguidores no quisieron quedarse callados y la llenaron con cientos de mensajes de apoyo. “¡Felicidades!”, “me alegro demasiado”, “qué bueno”, “¡excelente!”, “que seas infinitamente feliz”, “maravilloso”, fueron sólo algunos de ellos.

