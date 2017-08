Ex chica Disney Bella Thorne lleva el maquillaje a otro nivel en los Teen Choice Awards

La ex chica Disney Bella Thorne, literalmente brilló en la alfombra roja de los Teen Choice Awards, cuya ceremonia se realiza en el Galen Center de los Angeles (EEUU).

La estrella de 19 años llamó la atención en el evento por lucir un maquillaje muy teatral cargado al color y el glitter.

Además, llevó un top negro satinado con lentejuelas plateadas, pantalones de cuero negro, un abrigo brillante y muchísimos accesorios.

Según Just Jared, fue la propia Bella quien diseñó el estilo de su cabello y maquillaje.

Vote for me for #ChoiceSnapchatter @TeenChoiceFOX pic.twitter.com/aHMcvO88Wf

— bella thorne (@bellathorne) August 13, 2017