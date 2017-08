Niña de videoclips de Sia luce casi irreconocible en los Teen Choice Awards

Maddie Ziegler, la pequeña bailarina de los videoclips de la cantante Sia, fue una de las asistentes de los Teen Choice Awards.

La niña que ya tiene 14 años llegó a la ceremonia desarrollada en el centro de eventos Galen Center en Los Angeles (Estados Unidos).

En la ocasión, Ziegler usó un croptop estilo kimono junto a un pantalón capri negro con un diseño floral anaranjado.

Lee también: Actriz de Glee reaparece en Teen Choice Awards con extrañísimo look

La adolescente acompañó su look con tacones negros y un maquillaje muy sutil.

Maddie Ziegler tenía sólo 11 años cuando Sia la eligió para protagonizar el videoclip de su tema Chandelier. La pequeña bailarina impactó con su histrionismo y talento, por lo que se convirtió en un rostro usual en los videos de la cantante.

“Cuando me hablaron yo creía que iba a estar dentro de un cuerpo de baile, no que iba a ser la única bailarina. Además no me imaginaba que iba a estar colgada en una lámpara tipo araña“, comentó Ziegler hace algún tiempo a la revista New York Magazine.

Sus siguientes apariciones tampoco pasaron desapercibidas, pues tanto el video de Elastic Heart y Big Girls Cry causaron polémica entre el público más conservador. El primero fue acusado de ser una pieza muy agresiva y sexual donde Shia LaBeouf intimida a la joven bailarina de entonces 12 años, mientras que la otra hacía referencias al suicidio con una menor de edad.

Pero lejos de la polémica, Maddie ha sabido cómo llevar su carrera. La niña ha tenido participaciones en importantes series como Drop Dead Diva, Austin & Ally e incluso Pretty Little Liars. Además estuvo por cinco años en el programa Dance Moms.

Además, incursionó en el mundo de la moda tras participar en un desfile de la marca Ralph Lauren en 2015.