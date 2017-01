Kim Kardashian rompe el silencio tras asalto en París: sacó un arma y le mostré el anillo

“Sacó un arma y le mostré el anillo”: la estrella norteamericana de telerrealidad Kim Kardashian relató a la policía francesa los pormenores del asalto que sufrió en octubre pasado en París.

La audiencia con la policía, cuya transcripción reproduce el dominical Journal du Dimanche, duró una hora, la noche del 2 al 3 de octubre, poco después del asalto perpetrado en una residencia hotelera de lujo de París, donde Kim Kardashian se alojaba durante la Semana de la moda.

Pasada la medianoche, “escuché ruidos detrás de la puerta, como pasos, y grité preguntando quién estaba allí, pero nadie contestó. A las 02h56 (01H56 GMT) llamé a mi seguridad (que no estaba en el lugar). Vi llegar a dos personas acompañadas por el hombre de la recepción, que lo tenían atado”, relató.

“Los dos hombres estaban encapuchados, uno tenía una máscara de esquiar, gorra y chaqueta y el otro una chaqueta que decía ‘policía’. (…) Me pidió que le diera mi anillo con fuerte acento francés. Estaba en la mesa de luz, vale 4 millones de dólares. Le dije que no sabía, sacó un arma y le mostré el anillo. Dirigió el arma hacia mí. Tomó el anillo, llevaba guantes. Me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero”, precisó la mujer de 36 años, que desde la agresión ha mantenido un perfil bajo.

“Me ataron con cables de plástico y cinta adhesiva las manos, después las piernas y me taparon la boca. Me llevaron al baño, más precisamente a la bañera”, agregó.

Los ladrones llevaron un anillo y un cofre con joyas valoradas en nueve millones y medio de dólares, es decir el robo de joyas más importante cometido en Francia contra una persona particular en más de 20 años.

Seis sospechosos, incluyendo el presunto jefe de la banda de asaltantes, fueron detenidos e inculpados el viernes pasado, llevando a diez la cantidad de personas procesadas por el sonado caso.