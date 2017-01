¿A qué se dedica realmente Chanel? Así es la vida de la rubia con risa contagiosa de "Ridículos" en MTV

Chanel West Coast (que en realidad se llama Chelsea Channel Dudley) tiene un trabajo envidiable en Ridiculousness (Ridículos) en donde le pagan… sólo por reírse.

Con un dulce carisma y una risa contagiosa, la joven de 28 años ha participado en las 7 temporadas del programa de humor de Mtv, en donde su rol consiste en estar sentada a un costado del estudio, emitiendo pequeños comentarios y riendo de los videos que muestra el presentador, Rob Dyrdek.

No obstante, fuera del exitoso programa del canal de música, Chanel mantienen una vida que no muchos conocen. La joven proveniente de Los Ángeles (EEUU), es cantante, rapera, compositora, actriz y modelo, y en diversas entrevista a señalado que quiere “ser reconocida” por su “carrera como cantante y rapera y no como una estrella de TV”.

Chanel y el rap

Cuando Chanel era solo una niña, su papá ruso (que es DJ) y su madre estadounidense -actualmente separados- la apoyaron pagándole clases de canto y baile. Más tarde fortificó su talento artístico con clases de violín.

Sin embargo, a los 17 años fue cuando logró grabar sus primeras pistas y letras en el estudio Hollywood Hills de Marvin Gaye, las que publicó en su MySpace, siendo su primera producción y “éxito” la canción “Karl”. Lo anterior le ayudó a firmar un contrato con los sellos Young Money Entertainment y Cash Money Records.

“Mi pasión siempre fue el hip-hop”, cuenta la autora de títulos como “Notice” y “Countin”, que tiene cerca de 250 mil suscriptores en su canal de youtube.

Actuación en TV

El rol de Chanel en televisión es mayoritariamente como presentadora. Además de Ridículos, participa en otro programa con Rob Dyrdek llamado “Fantasy Factory”.

Respecto a su pequeña carrera como actriz, desde 2012 es la voz de un personaje animado de la serie Wild Grinders y apareció en el episodio 12 de la popular serie de Mtv The Hard Times of RJ Berger (“The better man”).

Éxito como modelo

Después de su fama adquirida en el programa de Mtv, Chanel West Coast es reconocida por su carrera como modelo que le ha traído cerca de tres millones de seguidores en su cuenta de instagram, red en la cual es muy activa.

Cute 1/2 up 1/2 down hairstyle w/ 2 braids 💖💁🏼 @hairbyanaak @bellamihair @gerrygarciaphoto A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Dec 28, 2016 at 1:38pm PST

Hello from the other side (Adele voice) 😜💁🏼 A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Dec 22, 2016 at 11:25am PST

Sweet dreams 💋 A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Dec 14, 2016 at 10:27pm PST

A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Dec 4, 2016 at 8:51pm PST

Country club coasty 💁🏼 A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Dec 1, 2016 at 5:41pm PST

California Girl 😎💯 @johnnycinematic A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Nov 27, 2016 at 4:50pm PST

📲📷 @orinary A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Nov 9, 2016 at 5:22pm PST

Another one ✨ @orinary A photo posted by chanelwestcoast (@chanelwestcoast) on Nov 2, 2016 at 2:12pm PDT

Señalar que Chanel hizo noticia por golpear y patear a un guardia de una discoteca y luego ser arrestada, lo que ella negó incluso en redes sociales. Las fotografías de este momento fueron rápidamente masificadas, segñun muestra New York Daily News.