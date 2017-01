El antes y después de 6 famosos cuyos rostros cambiaron drásticamente por las cirugias

A finales del 2014, el rostro de Renée Zellweger dio la vuelta al mundo debido a su drástico cambio. Y es que la actriz lucía como si fuera otra persona, lo que desató una ola de especulaciones y rumores sobre innumerables cirugías plásticas.

La prensa internacional hablaba que la artista se habría operado los ojos, achicado las mejillas y retocado su nariz, además de hacerse un “lifting” en los párpados y aplicado botox en su frente.

Como si las habladurías no fueran suficientes, la artista tuvo que soportar que su colega Hugh Grant, con quien trabajó en dos película, no lograra reconocer su imagen en un programa de televisión.

Cansada de todas las especulaciones, ella se desahogó en una columna para el diario electrónico The Huffington Post. “Tengo suerte. Escoger una vida artística y tener la oportunidad de hacer un trabajo que a veces te permite cambiar las cosas es realmente una bendición, y vale la pena pagar el precio por los efectos en tu vida pública”, comenzó señalando la actriz.

“Aunque, en algunas ocasiones, significa tener que resignarse a la humillación y, otras veces, entender cuándo los silencios perpetúan un problema mayor”, agregó. “No creo que haya ninguna dignidad en dar explicaciones a quienes comercian con escándalos inventados o en buscar la aprobación de aquellos que hacen de reírse de los demás un deporte”, aseveró la ganadora de un Oscar por su papel en Cold Mountain.

“Debo defender las verdades de mi vida y porque ver cómo se transforma el rumor de tabloide en verdad es realmente preocupante. La sensacionalista historia de la ´cirugía de los ojos´ por sí misma no tiene importancia, pero catalizó mi inclusión en el consiguiente hilo de noticias legítimas sobre la autoaceptación y las mujeres que sucumben a la presión social para parecer y envejecer de cierta manera”, agregó.

A pesar de toda la polémica, el 2016 la artista regresó en gloria y majestad al Hollywood comercial con la tercera entrega de Bridget Jones.

Así como la historia de Renée existen muchas otras celebridades que pasaron o están pasando por el mismo proceso, algunas incluso en una situación mucho peor, pues mientras la intérprete simplemente lucía diferente, hay otras que quedaron desfiguradas. Aquí algunos ejemplos:

1. Donatella Versace

Es una de las diseñadoras más prestigiosas en el mundo, sus creaciones se han hecho presentes en las pasarelas más importantes de la moda, pero el cambio en su propio cuerpo es lo que más ha llamado la atención.

Al parecer la artista tiene un problema serio con las cirugías plásticas, y ha rehecho su rostro en más de una ocasión. Ella no sólo se ha puesto botox en innumerables ocasiones, sino que también se ha estirado la piel, subido los pómulos y rellenado las arrugas en más de una ocasión en los últimos 15 años.

A su adicción a las operaciones, también se suma su trágica vida que ha estado marcada por las desgracias como la muerte de su hermano Gianni, el divorcio con su marido y sus serios problemas con la cocaína.

2. Kylie Jenner

Kylie creció con las cámaras en su hogar y sus modelos a seguir eran sus hermanas mayores quienes debían gran parte de su éxito a sus cuerpos y rostros. Tanta exposición terminó por pasarle la cuenta a la menor del clan, quien desde pequeña veía cómo Kim brillaba en las alfombras rojas o acaparaba portadas de revistas por sus desenfrenadas fiesta junto a Lindsay Lohan y Britney Spears.

Esto comenzó a deprimir a Kylie que tiene 16 años de diferencia con Kim. Las cosas empeoraron cuando su Otra hermana Kendall comenzó a triunfar en el mundo de la moda, mientras que ella seguía siendo vista como una niña.

En varias entrevistas ha reconocido que tuvo problemas de autoestima y que de pequeña se sintió el “patito feo” de la familia, siendo su boca su principal complejo.

Sus labios se convirtieron en un tema, pues mientras su famosa hermana tenía labios gruesos y marcados, la boca de Kylie era pequeña y delgada. “Vi como por muchos años lo insegura que ella era con sus labios”, señaló Kim a Access Hollywood. “Cuando ella tenía 10 años me decía ‘¿por qué mis labios no son como los tuyos?’. Es algo con lo que siempre se ha sentido insegura”, recordó.

Cansada de sentirse mal consigo misma, Kylie comenzó a tomar cartas en el asunto y poco a poco fue siguiendo el ejemplo de Kim en diferentes aspectos. Para comenzar decidió someterse a una intervención para aumentar sus labios, lo que por supuesto causó polémica pues durante meses aseguró que era un efecto de la combinación de labial y delineador.

Pero no se detuvo ahí, porque con cada día que pasaba la joven iba pareciéndose más y más a su hermana. De hecho varios tabloides aseguran que Jenner ha invertido dos millones de dólares en procedimientos estéticos para verse igual que su hermana.

Rumores indican que habría aumentado sus glúteos y senos, mientras que otros dicen que se ha transformado su rostro. Lo cierto es que ella jamás ha confirmado el tema.

3. Camilo Sesto

En octubre del 2015, Camilo Sesto fue invitado a participar en un programa español donde se le rendiría un homenaje por su larga trayectoria, sin embargo, lo que en realidad llamó la atención del público fue el gran cambio que mostraba su rostro.

El cantante de 70 años parecía haberse sometido a varios retoques estéticos, incluyendo bótox y algunas cirugías que transformaron su cara. Medios españoles aseguraron que el cantante incluso se operó para afinar sus pómulos, la cual sería sólo una de las muchas intervenciones que se habría realizado en los últimos años.

Pocos días después de eso, el cantante visitó Chile donde desmintió sus supuestas cirugías, asegurando que mantiene una buena apariencia gracias a su saludable estilo de vida. “Yo no suelo salir de fiestas, parrandas ni nada de eso, entonces de repente me ven y se sorprenden, pero si me vieran todos los días, sería normal” explicó el español.

4. Angelique Boyer

Angelique Boyer es una actriz y modelo francesa -con nacionalidad mexicana- quien en Chile es conocida por rol de Teresa, una manipuladora y ambiciosa una joven que por sobre todas las cosas, detestaba ser pobre.

La teleserie fue estrenada en 2010 cuando ella tenia 22 años y deslumbró a todos con su belleza. En los últimos años, sin embargo, medios mexicanos han asegurado que la actriz se ha sometido a varias cirugías estéticas en su rostro, además de un aumento en el tamaño de sus pechos.

También, cuando estaba comenzando su carrera surgieron rumores sobre una supuesta operación en sus gluteos. En una entrevista reciente llegó a señalar que de ser necesario se quitaría una costilla para moldear su cintura.

5. Courteney Cox

Mónica de Friends era una de esas personas que todos quisiéramos tener como amiga. La actriz tras el personaje era Courteney Cox, quien alcanzó la fama gracias a esa serie.

Con Friends ganó tanto dinero que tuvo la posibilidad de someterse a cuánta cirugía se le pudo ocurrir, la mayoría de las cuales se arrepiente de haber hecho.

En el conocido programa Running Wild With Bear Grylls, confesó que se sintió presionada al ver que los años pasaban. “Para una mujer en esta industria… el hecho de envejecer no es fácil. Pero he aprendido la lección” dijo la actriz. “En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud”, agregó.

“Lo intentas pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible’. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras que se disuelven y se van. Es bueno porque éste no ha sido mi mejor aspecto” expresó.

Courteney, sin embargo, reconoció que actualmente tiene una posición muy distinta, y está dejando que todo se de con naturalidad. “Ahora tengo un nuevo lema: dejar estar las cosas” dijo.

Cox ha reconocido haberse excedido con el bótox y confesó ser fanática del láser. “Una vez me puse demasiado (bótox). Me siento rara si no puedo mover la cara y esa vez me pasé. Me sentía atrapada en mi propia piel” dijo en 2010 en una entrevista para In Style.

6. La duquesa del Alba

La española María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, decimoctava duquesa de Alba, fue una de las aristócrata con más títulos del mundo, pero también una de las mujeres más excéntricas de España.

Cayetana de Alba abusó de la cirugía hasta arruinar su rostro y perder la expresión de su cara. A los 87 años decidió someterse a un lifting reconstructivo para sacar la cantidad de silicona líquida que tenía inyectada en su cara.

Durante su juventud se sometió a un levantamiento de pómulos y nariz, e innumerables inyecciones de botox.

La duquesa de Alba era uno de los personajes predilectos de la prensa del corazón española, que hizo un gran despliegue en 2011, cuando la mujer conocida por su melena blanca rizada y su espontaneidad, se casó en terceras nupcias con un funcionario 25 años más joven que ella.

Falleció a los 88 en 2014.