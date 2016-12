La perfecta respuesta con que Carrie Fisher puso fin al debate sobre su vejez

Gran pesar provocó en los fanáticos de Star Wars, la muerte de la actriz Carrie Fisher, célebre por su rol de la princesa Leia en la popular saga cinematográfica.

La estrella falleció este martes a los 60 años, luego de sufrir un infarto cardíaco el viernes recién pasado, durante un vuelo de Londres a Los Angeles, Estados Unidos.

Recordemos que Fisher regresó en gloria y majestad a la pantalla grande el año pasado, luego que volviera a interpretar a su personaje de Leia en la cinta ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’. La última vez que lo había hecho antes de eso, fue en 1983 en la película El Retorno del Jedi.

Obviamente, su apariencia en la nueva entrega no era la misma de hace 32 años, sin embargo, algo tan natural hizo que algunas personas comenzaran a debatir sobre la transformación de la actriz durante el estreno de la cinta el año pasado.

El análisis tomó tales ribetes en ese entonces que la misma actriz tuvo que salir a enfrentar los comentarios.

“Por favor, dejen de debatir sobre si he envejecido bien o no. Desafortunadamente, eso hiere mis sentimientos. Mi cuerpo no ha envejecido tan bien como lo he hecho yo “, escribió la intérprete de 59 años en su cuenta de Twitter, cansada de recibir cientos de mensajes diarios sobre el tema.

http://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/celebridades/2016/12/27/10-fotografias-de-carrie-fisher-con-las-que-promociono-el-retorno-del-jedi-en-1983-2.shtml

Más tarde agregó: “Mi cuerpo es el bolso de mi cerebro, me transporta a lugares y se enfrenta a lo que hay que decir o ver“, agregó la actriz junto a la foto de su perro, el cual adoptó hace años cuando fue diagnosticada con trastorno bipolar.

“Juventud y belleza no son logros, son felicidad/productos/tiempo/ADN temporales. No contengas la respiración por ninguno“, añadió finalmente en otro mensaje.

Para demostrar los fuertes mensajes que le eran enviados, Fisher compartió algunos duros comentarios que le llegaban por Twitter, donde criticaban su actuación y su imagen.

“No envejeciste bien y apestaste en Star Wars“, decía uno de los tuits de un sujeto que exigía el reembolso de su dinero. “¿Deseas el dinero y la adulación que viene con ser un actor famoso, pero no la crítica?. ¿Quién dijo que la vida era justa?“, señaló otro.

Recordemos que tras alcanzar el éxito a los 21 años, la actriz tuvo una vida bastante difícil, donde tuvo que enfrentarse a problemas de alcohol y drogas.