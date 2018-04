Congreso de Seminarium Chile trae al ex coach de Steve Jobs

Comenz√≥ el segundo congreso de Seminarium Chile en el hotel W de Las Condes. El evento dar√° a conocer las √ļltimas tendencias y estudios para los profesionales que se desarrollan en los departamentos de Recursos Humanos de las principales empresas del pa√≠s.

El evento re√ļne renombrados expositores internacionales, quienes se encargar√°n de entregar una visi√≥n estrat√©gica de RRHH y networking de primer nivel. En esta oportunidad John Mattone, Eva Collado Duran y Haydn Shaw expondr√°n sobre liderazgo y las √ļltimas tendencias en gesti√≥n de personas.

Ex coach de Steve Jobs

John Mattone es una autoridad mundial en liderazgo y gesti√≥n del talento, y uno de los m√°s demandados consultores y expositores mundiales. Desde hace m√°s de 25 a√Īos, comparte su experiencia ayudando a l√≠deres a superar sus l√≠mites autoimpuestos y adoptar buenos h√°bitos de liderazgo. Es conocido en empresas del Fortune 500 como un pensador de vanguardia en el √°rea de desarrollo ejecutivo, y la identificaci√≥n y desarrollo de alto potencial y l√≠deres emergentes. D√© rienda suelta a todo su potencial;

Es un aclamado consultor y orador, autor de siete libros incluyendo los bestsellers Talent Leadership y Intelligent Leadership que han sido calificados por expertos, gerentes generales y l√≠deres de RR.HH como ‚Äúrevolucionarios e innovadores‚ÄĚ. Tambi√©n es co-autor de uno de los m√°s respetados estudios de liderazgo y gesti√≥n del talento en el mundo, llamado: The Trends in Leadership and Talent Management, publicado dos veces por a√Īo.

Mattone ha sido reconocido por Thinkers50 como un experto en liderazgo global y el pensador que m√°s ha contribuido al entendimiento del liderazgo desde los √ļltimos dos a√Īos. Es considerado por HR.com y Leadership Excellence Magazine como uno de los mejores consultores y oradores independientes en liderazgo.

John es el Presidente de Transformación Cultural en N2Growth, una consultora global en liderazgo. También fundó JohnMattonePartners (JMP), una consultora global en liderazgo especializada en la evaluación ejecutiva, el desarrollo y el coaching de altos ejecutivos.

Otro de los puntos importantes que destacan en su curriculum es haber sido Coach del fallecido empresario, Steve Jobs, a quien asesoró en temas de liderazgo.