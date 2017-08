De asesor a exitoso empresario: La idea que cambió el sistema de compra en hoteles

¿Alguna vez te has parado a pensar cuantos productos y servicios debe adquirir un hotel o restaurante mensualmente para mantener su estándar? Imagínate si a eso le sumamos contrarrestar la calidad o precios de estos.

En medio de ese contexto nace HOREKAM, una plataforma que permite gestionar en línea todas las necesidades de compra, ahorrando costos y ampliando el catálogo de productos.

De asesor hotelero a brillante emprendedor

German Vicencio Duart, Gerente General de Horekam, nos cuenta como siendo asesor hotelero durante muchos años se le ocurrió crear este sistema, “día a día veía como los jefes de compra no tenían tiempo para cotizar los precios de los productos que debían comprar, básicamente porque son muchísimos. Es po eso que se me ocurrió crear algo que lo hiciera por ellos. Ahora simplemente me envían su “lista de la compra” y se olvidan de todo lo demás.”

La idea era crear una Central cuyo objetivo es administrar los procesos de compra de los Hoteles y Restaurantes, permitiendo disminuir costos y negociar con distintos proveedores, obteniendo lo mejor en precio, calidad y condiciones comerciales.

Además, también funciona como un canal de ventas para publicitar, ofrecer y vender nuevos productos de la industria, acabando con los problemas principales del sector: las barreras de entrada y la dispersión geográfica.

Novedoso modelo de negocio

Gracias al impulso de un Capital CORFO, la idea pudo materializarse y extenderse rápidamente. De hecho, con sus apenas dos años de vida Horekam ya opera en 1200 hoteles a lo largo de todo el país, y 2400 restaurantes en la Región Metropolitana que utilizan sus servicios.

De cara al futuro su próximo paso es ampliar su presencia en regiones, ya que en total existen 15.000 restaurantes en todo Chile, además de encontrarse en negociaciones para llevar el sistema a Ecuador y Perú.

Y es que la idea, aunque en apariencia puede parecer sencilla, es totalmente novedosa y, al día de hoy, ya ha logrado reducir costes hasta en un 15 o 20 por ciento, sobre todo gracias a las compras en bloque. Por ejemplo, que todos los hoteles decidan utilizar la misma marca de leche, trae beneficios tanto a proveedores como compradores, por lo que al final todos salen ganando.

En definitiva, Horekam ha supuesto toda una revolución para el mundo de la hostelería y hotelería poseyendo ya la base de datos de hoteles más grande de todo Chile.

La plataforma se presentará en Food and Service 2017

Éste será el segundo año que Horekam participa en Food and Service. “El año pasado, en la feria, la experiencia fue increíble ya que nos permitió contactar a muchísimos proveedores en un ambiente mucho más profesional. Estos tres días son claves para nosotros y los esperamos con emoción, ya que nos van a permitir extender y promover nuestro negocio”, sostuvo Vicencio.

A través de un stand la empresa dará a conocer su emprendimiento, explicando el sistema, sus beneficios y las nuevas secciones que se han creado durante este año. “Estratégicamente Food and Service es una oportunidad que nadie debería perderse. Mi recomendación es que todas las personas del rubro participen, ya que es una instancia única para darse a conocer y generar negocio”, concluyó el gerente general.