5 videojuegos que nunca podrás volver a jugar (Parte II)

Los videojuegos son únicos debido a la naturaleza del medio digital. A diferencia de otros productos, estos no tienen una “fecha de expiración”.

Sin embargo, la realidad es que existen ciertos títulos que simplemente nunca podrán ser jugados de nuevo.

Anteriormente ya comentamos acerca de cinco de estos ejemplos, y hoy continuaremos con una segunda tanda de juegos que, aunque intentes por todos los medios posibles, jamás podrás volver a probar.

1- Metal Gear Solid Online 2

El clásico título de Kojima siempre ha recibido mucho apoyo de sus fans, quienes han podido disfrutar de un genial y único modo multijugador desde la tercera entrega del juego.

Éste pone a dos equipos a pelear en arenas creadas con la jugabilidad de la serie en mente, en donde no sólo importa tu habilidad para disparar, sino también tu habilidad para explorar mapas de forma sigilosa y engañar a tu contrincante.

Lamentablemente, la segunda versión de éste modo en línea, Metal Gear Solid Online 2 que fue lanzada en conjunto con Metal Gear Solid 4, fue descontinuada luego de que Konami, la compañía desarrolladora, decidiera que el juego simplemente no les daba suficiente dinero, por lo cual cerraron los servidores de manera permanente.

Hoy existe Metal Gear Solid Online 3, pero no se sabe si la firma mantendrá esta versión de forma indefinida, o si apagarán sus servidores cuando llegue al mismo punto que Metal Gear Solid Online 2. Sólo el tiempo lo dirá.

2- MAG

Pensado como el primer juego masivo multijugador para consolas, Massive Action Game -también conocido como MAG- ofrecía un ambiente único en el cual 256 jugadores podían existir y combatir al mismo tiempo.

Este juego exclusivo para el PS3 era la prueba de la superioridad de la consola, y para muchos era uno de los títulos más importantes del año.

A pesar de esto, el juego fue lanzado y recibido de mala manera por los jugadores, quienes vieron un shooter poco inspirado y con muchos problemas. Progresivamente fue perdiendo jugadores, y eventualmente habían tan pocos que Sony decidió simplemente cerrar los servidores de forma permanente.

Si bien aún existen copias físicas del título, nunca podrás conectarte y jugar en sus servidores nuevamente.

3- Phantasy Star Online

Los videojuegos de multiplayer masivos son siempre los más vulnerables a este tipo de situaciones, y Phantasy Star Online es uno de esos casos que sirven como advertencia para los fans de este género.

Creado para el Dreamcast, Gamecube y PC, Phantasy Star Online es un juego de rol futurístico que te permitía, en conjunto a miles de otros usuarios al mismo tiempo, explorar un mundo e historia que mezclaba la ciencia ficción con la fantasía.

Lamentablemente, la edad del juego hizo que muchos jugadores se fueran hacia terrenos más conocidos, y Sega, los creadores del título, simplemente no podían mantenerlo debido al alto costo de los servidores.

Lo anterior los llevó a cerrar el proyecto para siempre. Hoy existe una secuela, la cual sólo está disponible oficialmente en Japón, pero el original siempre será el más recordado -y extrañado- por los fans.

4- Scott Pilgrim VS. The World

Los comics de Scott Pilgrim son un homenaje a la cultura pop de películas y videojuegos, medios a los cuales finalmente llegó durante el principio de 2010.

Como toda buena franquicia, las compañías de videojuegos se lanzaron ante la oportunidad de crear un título con el personaje, y este resultó ser todo un éxito con miles de clientes y alabanzas por su gran jugabilidad de beat ‘em up mezclada con el humor del comic.

Lamentablemente, el juego debió ser sacado de circulación ya que la licencia para la IP de Scott Pilgrim nunca fue renovada por Ubisoft. ¿Qué significa esto? Bueno, no puedes comprarlo. En ninguna parte. La licencia no le permite a los desarrolladores originales poner al juego en venta nuevamente, y como solamente salió en formato digital, no existen copias físicas que puedan ser obtenidas. Es un juego perdido por los problemas de copyright.

5- Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time Re-Shelled

Turtles in Time es un verdadero clásico de los arcade, y para muchos es uno de los mejores Beat ‘Em Up de la época de los 16 bits.

El título, que protagonizaban las famosas Tortugas Ninja, fue parte escencial de toda sala de entretenimiento por mucho tiempo. Ubisoft, los desarrolladores, vieron esta popularidad y decidieron crear un remaster en 2011, el cual fue recibido con amor por los fans de la serie

Sin embargo, igual que en el caso de Scott Pilgrim, la licencia de las Tortugas Ninja no tenía un tiempo indefinido, y debido a esto se eliminó su existencia de todas las tiendas digitales donde estaba disponible.

La única forma de posiblemente jugar este juego nuevamente es comprando una consola que ya lo tenga instalado, cosa que es prácticamente imposible de encontrar ahora.

Estos son solo unos cuantos juegos más que no se pueden jugar nuevamente. ¿Conoces alguno que falta en ésta lista? ¿Que piensas de los títulos acá? ¿Tuviste la oportunidad de jugarlos?