Los memes que dejó la expresión de Mark Zuckerberg en audiencia ante el Congreso de EEUU

Este martes el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg (33), pidió formalmente disculpas ante el Senado norteamericano por fallas de seguridad de la red social que permitió uso abusivo de datos privados de sus usuarios.

“No adoptamos una visi√≥n suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y fue un error enorme. Fue mi error, y lo siento. Yo comenc√© Facebook, yo la administro, y soy responsable por lo ocurrido”, dijo Zuckerberg ante senadores.

El multimillonario particip√≥ de una tensa audiencia p√ļblica en una sesi√≥n conjunta de dos comisiones del Senado, en medio del esc√°ndalo generalizado por la protecci√≥n de datos personales en redes sociales.

Lee también: Zuckerberg asume error en el uso de datos de Facebook ante congresistas de EEUU

Uno de los cap√≠tulos m√°s graves de este caso fue la revelaci√≥n de que estos datos fueron usados sin autorizaci√≥n por la consultora Cambridge Analytica para definir la ret√≥rica de Donald Trump en su victoriosa campa√Īa electoral de 2016.

Cabe se√Īalar que los usuarios pudieron seguir en directo la comparecencia de Zuckerberg, quien r√°pidamente se convirti√≥ en objeto de bromas y memes debido a su aspecto p√°lido y algo nervioso.

A continuación te dejamos con algunas de las reacciones que se han podido ver en las redes sociales.

“Encuentra las diferencias”

Mark Zuckerberg testifica en el congreso. pic.twitter.com/ePOVI4sEDs — Javi Moreno (@ciberado) April 10, 2018

Mark Zuckerberg actualiz√≥ su foto de perfil… pic.twitter.com/H7wAzXbn3U — Ô£Ņ Aqu√≠ soy Pepe (@iPepeMx) April 10, 2018

En vacasiones evadiendo la tarea. || En clases al momento que el profesor la pide. #Zuckerberg pic.twitter.com/eFKDb3eHGp — Erandi ūüá≤ūüáĹ‚ô• (@ErandiVillalob1) April 10, 2018

“Cuando una hembra de la especie Homo Sapiens te env√≠a datos anat√≥micos”

When a female of the Homo Sapiens species sends you anatomical data #Zuckerberg #Reptilians pic.twitter.com/VxKH4fUOeV — Amish Meme Guy (@Amish_DB_lives) April 10, 2018

“Soy un humano natural! Soy un humano natural! Soy un humano natural!”

I am a natural human! I am a natural human! I am a natural human! pic.twitter.com/nC5iGuQoBH — Sam Roudman (@sroudman) April 10, 2018

“Cuando intentas arduamente parecer una persona real y no un robot”

When you're trying really hard to look like a real person and not a robot. pic.twitter.com/x5NVmg6NUI — Aly Ellis (@alykeves) April 10, 2018

“Yo cuando me doy cuenta que mis acciones tienen consecuencias”

me when I realize my actions have a consequence pic.twitter.com/kNx4rL2uGl — Amber Discko (@amberdiscko) April 10, 2018

“Cuando me estoy divirtiendo en la audiencia del Senado, pero luego recuerdo los casos de arrepentimiento en mi vida, y el dolor que he causado en otros”