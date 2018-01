Stephen Hawking comparó la depresión con los agujeros negros y entregó un potente consejo

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 17:47 · Actualizado a las 17:57

El físico teórico británico Stephen Hawking cumplió 76 años este lunes y un día antes participó en una conferencia sobre la depresión en el Royal Institute de Londres donde entregó un interesante consejo.

“El mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como se dice. No son las prisiones eternas que se creía antes” afirmó.

Agregó que las cosas pueden salir de un agujero negro e incluso hacia otro universo. Por lo tanto, con su mensaje quería darles a entender que “si sienten que están en un agujero negro, no se rindan. Hay una salida”, concluyó.

Según indica el portal de noticias ruso, RT, a la conferencia asistieron alrededor de 400 personas y Hawking habló también sobre los logros que ha conseguido a lo largo de su vida, y cómo ha vivido con esclerosis lateral amiotrófica desde que le diagnosticaron la enfermedad en 1963.

“He tenido la suerte de trabajar en la física teórica en un momento fascinante, y es una de las pocas áreas en las que mi discapacidad no era una desventaja importante”, explicó.

Principalmente, Hawking recomendó no caer en la frustración. “Es fundamental no enfadarse, sin importar cómo de difícil pueda parecer nuestra vida, porque podemos perder la esperanza si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de la vida en general”.