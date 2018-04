Así suena la versión original de "Nothing Compares 2 U"... y no es de Sinéad O’Connor

Fue en 1990 cuando la artista irlandesa Sin√©ad O’Connor alcanz√≥ la fama con una de las canciones m√°s ic√≥nicas de todos los tiempos: Nothing Compares 2 U.

Tanto el video como la interpretaci√≥n de O’Connor se popularizaron junto a la melod√≠a, la que se convirti√≥ en un himno de los a√Īos 90 y que se mantuvo en los primeros lugares en Europa y Estados Unidos por varios meses.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta canción no fue escrita por la intérprete.

La versión original de Nothing Compares 2 U fue elaborada e interpretada por Prince en 1984, quien se inspiró en su exnovia para crear su triste letra.

La canción no alcanzó mayor éxito en ese entonces porque el cantante la lanzó junto a su banda (y proyecto paralelo a su carrera como solista) The Revolution o The Family (nunca acordaron un nombre), la cual no obtuvo un gran alcance mediático.

Es por ello, que Prince no se molest√≥ en “prestar” la melod√≠a a la artista irlandesa, quien realiz√≥ el reconocido cover en 1989 y lo lanz√≥ al siguiente a√Īo, llev√°ndolo al puesto 162 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, seg√ļn la revista Rolling Stones.

Ya han pasado más de tres décadas desde la creación original del tema musical; sin embargo, el equipo del fallecido intérprete decidió publicar el jueves pasado su primera versión.

El video fue grabado y dirigido por Andrea Gelardin y Ruth Hogben en 1984 en Minnesota (Estados Unidos), en donde aparece Prince y su banda The Revolution. “Es un material que no se hab√≠a visto desde el verano de ese a√Īo”, describen los autores.

A continuación revisa la versión original de Nothing Compares 2 U.

Hay que recordar que Prince era oriundo de Minnesota, estado en el cual falleci√≥ en 2016 a los 57 a√Īos producto de una sobredosis de fentanilo, f√°rmaco que se desconoce si obtuvo por prescripci√≥n m√©dica o a trav√©s de medios il√≠citos.