La desconocida donación de Arcade Fire a una ONG local tras su paso por Chile

Tras su aplaudido paso por Lollapalooza Chile 2014, cuando fueron “cabezas de cartel” junto a Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails y Soundgarden, la banda canadiense Arcade Fire se reencontró con el público local a tres años de su debut en el país, esta vez con su primer concierto en solitario.

La cita fue en el Movistar Arena la noche de este lunes ante una audiencia que repletó el recinto, en el marco de la gira promocional de “Everything Now”, el nuevo disco que editaron este año. Fue justamente la canción que dio título al álbum la escogida para inaugurar la presentación, que se extendió por casi dos horas.

Sin embargo, un aspecto desconocido de su visita tiene relación con el compromiso y vínculo que adquirió el grupo con la ONG Desafío Levantemos Chile, con quienes llegaron a un curioso acuerdo.

Tal como informa La Tercera, la banda quiso realizar un acto benéfico durante su estadía por el país, y por lo mismo se comprometieron a donar un dólar por cada ticket vendido. De acuerdo a cifras de la productora a cargo, la cifra superó los 13 mil espectadores, lo que se tradujo en una donación de 13 mil dólares (alrededor de ocho millones 400 mil pesos).

Como en un ring

La llegada de Arcade Fire al escenario del Movistar Arena fue al estilo pugilístico: los músicos fueron anunciados en los altoparlantes con la grandilocuencia de los relatores deportivos, y por las pantallas, tal como en una transmisión televisiva, se vio a la banda subir al “ring” y saludar a la usanza de las leyendas del box, eso mientras cada uno separaban las lianas del cuadrilátero para tomar sus instrumentos.

“Here comes the night time”, “Haiti”, “Peter Pan”, “No cars go”, “Suburbs”, “Ready to start”, “Reflektor”, “We exist” y “We don’t deserve love”, entre otras, fueron algunas de las canciones que se escucharon durante el recital, que estuvo a punto de repletar el recinto del Parque O’Higgins.

A continuación, algunas imágenes del show que fue destacado por la crítica local como uno de los mejores del año, y que selló el segundo encuentro entre Arcade Fire y el público chileno.

