Alain Johannes Trio regresa a Chile para presentarse en octubre en Matucana 100

El artista recientemente anunciado en el cartel de Lollapalooza, se presentará el 18 de octubre en el Teatro Principal de Matucana 100, junto a los hermanos Cote y Felo Foncea.

El cantante, productor y compositor de origen chileno Alain Johannes vuelve a nuestro país. El músico se presentará el miércoles 18 de octubre en Matucana 100 con su proyecto Alain Johannes Trio, en el cual toca junto a los chilenos Cote Foncea (Lucybell, De Kiruza) y Felo Foncea (De Kiruza, Los Tetas).

En esta ocasión el show promete ser un resumen de su carrera artística, incluyendo varios clásicos de su anterior banda, Eleven.

En junio pasado, Alain Johannes vino a Chile para ser parte del estreno del documental Unfinished plan: the path of Alain Johannes, registro dirigido por Rodolfo Gárate y que muestra su trayectoria, tanto a nivel profesional como personal, un camino marcado por la distancia con su país natal y la pérdida de personas importantes en su vida. El documental incluye testimonios de músicos como Josh Homme (Queens of the Stone Age), Chris Cornell (Soundgarden), Alex Turner (Arctic Monkeys) y Mark Lanegan (Screaming Trees), entre otros.

Durante su estadía en Chile, Alain Johannes Trio realizó shows en Bar Loreto, el Teatro Condell de Valparaíso y el Teatro iF.

Alain Johannes ha desarrollado toda su carrera en California. En 1990 fundó la banda Eleven junto a su pareja, Natasha Shneider y Jack Irons (ex baterista de Red Hot Chili Peppers), con la cual lanzó cinco álbumes. Además ha editado dos discos como solista (Spark y Fragments & Wholes, Vol. 1) y a lo largo de su historia musical ha trabajado con artistas como Chris Cornell, Queens of the Stone Age, No Doubt, Arctic Monkeys, el super grupo Them Crooked Vultures y actualmente está girando como parte de la banda en vivo de la cantante británica PJ Harvey.

El anuncio de la visita de Alain Johannes Trio, coincide con su confirmación como parte del lineup del festival Lollapalooza Chile 2018. Las entradas para verlo el próximo 18 de octubre, ya están a la venta en www.matucana100.cl.