Rod Stewart regresará a Chile en 2018 con concierto único

Para este 18 de febrero en Movistar Arena está agendado el regreso a Chile de Rod Stewart, el músico que en 1989 protagonizó (junto a artistas como Sting en el marco de un evento organizado por Amnistía Internacional) el primer mega concierto realizado en el país, acontecido el 7 de marzo de 1989.

La venta de tickets comenzará este lunes 25 de septiembre a través del sistema Puntoticket, y la expectación no es poca. Su última presentación data de 2014, cuando llegó al Festival de Viña del Mar como el “número anglo” de la versión de aquel verano.

A su vez, el británico se presentará en Argentina el 16 de febrero de 2018, con éxitos como “Maggie May”, “You wear it well”, “Hot Legs”, “You’re in My Heart,” Sailing” “Forever Young“ y “Da Ya Think I’m Sexy”, entre otros.

Rod Stewart fue reconocido dos veces por el “Rock and Roll Hall of Fame” y registra más de 200 millones de álbumes vendidos en cinco décadas de carrera.

En agosto de este año, se unió con el grupo DNCE (de ventas multi platino) para el lanzamiento de una versión totalmente renovada de una de sus canciones más emblemáticas, “Da Ya Think I’m Sexy“, incluida originalmente en el noveno disco de Stewart, “Blondes Have More Fun” (1978). El británico llevó al número uno del Reino Unido seis álbumes consecutivos, incluyendo seis singles. En Estados Unidos, ha logrado incluir 16 singles en el top ten con cuatro de ellos alcanzando el tope del Billboard Hot 100.

Los precios de las entradas van desde los $27.500 (más cargos por servicios). Más información del concierto, aquí.